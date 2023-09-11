Игра Starfield получила начальный рейтинг 87% на Steam, но позже упала до 77% из-за проблем с оптимизацией, о которых жалуются пользователи.

Релиз космического проекта Starfield состоялся 6 сентября. После запуска игра имела в Steam 87% положительных отзывов. Но за несколько дней, прошедших с момента релиза, рейтинг проекта упал на 6%, а обзоры перешли в категорию «в основном положительные».

Большинство геймеров, написавших недавние отзывы, подчеркнули плохую оптимизацию космической RPG. Даже те, у кого мощные системы, оснащенные видеокартами RTX 4070, не могут поиграть без багов. Иногда встречаются и другие жалобы пользователей, к примеру, плохой ключевой сюжет, минимальная наполненность планет и бесконечная загрузка.

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Эксперты Digital Foundry отметили интересный факт. На видеокартах от AMD игра функционирует значительно лучше, проблем с оптимизацией практически нет, чего нельзя сказать про чипы от Nvidia. С точки зрения специалистов, данную ситуацию нельзя назвать нормальной.

В первые выходные с момента выхода пиковый онлайн Starfield смог побить рекорд «Скайрим». В космической RPG одновременно находилось около 330 000 человек. Рекорд Skyrim – 287 400 геймеров. Но пока первенство по-прежнему принадлежит четвертому Fallout. В игре одновременно находилось почти 473 000 геймеров.