Он доступен в версиях браузера на платформах Windows, Mac, Android и iOS

Браузер Opera GX получил новинку в виде чат-бота под названием Aria. Он умеет писать программный код и отвечать на вопросы, особенно про видеоигры. Желающие смогут узнавать игровые новости и получать подсказки от своего браузера. Используется проприетарная архитектура Opera Composer, которая может подключаться к другим моделям ИИ для расширения функциональных возможностей.

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Чат-боту можно задавать вопросы вроде «Состоялся ли релиз Starfield» или «Как начать карьеру стримера». Данная функциональность предлагается более чем в 180 странах как в обычном браузере Opera, так и в версии Opera GX на Windows и MacOS.

При желании можно не пользоваться чат-ботом и не делиться с ним данными. Он открывается на боковой панели Opera. Также браузер Opera GX получил новую командную строку, где можно применять сочетание клавиш Ctrl и + для открытия панели взаимодействия с чат-ботом, пишет xda-developers.