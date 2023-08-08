Современный уровень сервиса постоянно повышается, иногда заруливая в такие дебри, о которых ранее и подумать было сложно. Сегодня рассмотрим новую функцию по подмене истории браузера в случае смерти пользователя.

Opera GX является геймерским веб-браузером, разработанным норвежской компанией Opera Software для настоящих матёрых геймеров, использующих операционные системы Microsoft Windows (32-битной и 64-битной версий), MacOS, Android и iOS. Новый браузер был анонсирован 11 июня 2019 года в период проведения E3 2019. Electronic Entertainment Expo 2019 стала 25-й международной выставкой компьютерных игр, которая прошла с 11 по 13 июня 2019 года в Лос-Анджелесе (США).





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В Opera GX разработчики реализовали уникальные игровые функции, например, ограничение использования ресурсов ЦП, оперативной памяти и сетевого трафика, теперь пользователь мог вручную настраивать ресурсы своего компьютера, доступные для браузера. Сделано это было для снижения риска поражения в сетевых баталиях, когда игра фризит или подлагивает, и в итоге игрок портит как личную статистику, так и подводит свою команду. Также теперь появилась возможность перенести свой игровой стиль на смартфон. Плюс появилась функция обмена файлами Flow (реализованная на мобильной и десктопной версиях браузера). Также теперь стало возможным сёрфить в Интернете всего одной рукой с помощью функции Fast Action Button. А на защите конфиденциальности встал встроенный блокировщик рекламы. Также для сохранения зрения игрока, в браузере есть дневной и ночной режимы.

Теперь в игровом браузере Opera GX появилась новая функция «Фальшивая история», когда происходит замена настоящей истории браузера (обычно содержащей кучу ссылок на сайты пикантного содержания, торренты с пиратским контентом и сайты знакомств), на поддельную приличную, где пользователь будет выглядеть белым и пушистым. А произойдёт это после пары недель отсутствия пользователя (неактивности браузера). Реализована данная функция была на случай смерти игрока или перехода его на другой браузер. Что позволит защитить его интересы перед родными или посторонними людьми. Например, в случае продажи компьютера или сдачи его в ремонт, где мастер может тестировать работу браузера.

Отмечается, что сама функция работает ненавязчиво. Например, геймеру не нужно предпринимать никаких дополнительных действий с настройкой браузера. Он может посещать обычные сайты, а после 14 дней неактивности программы (возможность ухода в отпуск тут видимо не предусмотрена, как и длительный больничный) сработает подмена истории.

Почему разработчиками был выбран именно период двухнедельного ожидания, после которого программа делает «прощальный подарок», подменяя историю просмотра на вымышленную и более благопристойную версию, тоже непонятно. Они аргументируют, что эта функция позволяет показать пользователя только с лучшей стороны (хотя хорошо знающие его люди на это вряд ли купятся).

Например, в истории браузера будут записаны сайты волонтёрских движений, курсы личностного роста, повышения квалификации и прочие безобидные и познавательный сайты. Настройки этой функции вызываются кнопкой «Искупить мою душу», которая расположилась на странице истории просмотра и активируется она нажатием дополнительной кнопки на всплывающем окне. Интересный факт, что положенных 14 дней можно и не ждать, достаточно включить дополнительную опцию «Притворитесь, что я уже мертв».

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