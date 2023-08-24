Platform:6 расширяется подставками для мониторов и разных гаджетов

Игровые компьютеры или смартфоны всегда привлекают внимание в первую очередь своим ярким внешним видом. К игровым рабочим столам это относится не в меньшей мере, поскольку у них есть светодиодная подсветка и другие элементы, больше нацеленные на красоту, нежели на пользу. Компания Corsair предлагает рабочий стол Platform:6, за которым можно работать стоя для снижения нагрузки на позвоночник, и который обладает модульными расширениями для различных компонентов компьютера и гаджетов. Стол представлен на игровой выставке Gamescom, но продажи начнутся только в последнем квартале года.

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В обычном виде это чёрный ламинированный стол шириной 1,8 м со стальной рамой без всяких двигателей. Среди апгрейдов для него предлагаются поднимающие его двигатели, а также стильная поверхность с каучуковым деревом цвета ореха. Расширяемая система направляющих позволяет добавить задние полки, перекладину для монитора и микрофонов, приподнятую платформа для динамиков.

С каждой стороны поверхность можно расширить на 30 см. Также можно закрепить перфорированные доски для прокладки кабелей и проводов от наушников. К сожалению, нет возможности поставить компьютер под стол.

На сайте производителя до конца года появится конфигуратор для выбора стола с различными расширениями. О его стоимости пока ничего не сообщается, пишет PCWorld.