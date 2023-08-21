Крышка футляра и отвёртка намагничены.

Чтобы при сборке ПК получить положительные эмоции не только от конечного результата, но и от самого процесса, нужно обладать хорошим набором инструментов. В компании Corsair решили помочь энтузиастам с выбором и выпустили фирменный набор PC DIY Precision Toolkit, который позволит в полной мере насладиться процессом сборки ПК, сообщает Guru3D. В набор входит 65 бит, что должно удовлетворить все потребности сборщиков ПК: подборка сделана с учётом компьютерной специфики, особенно стоит отметить наличие маленьких бит для винтов Philips.

Кроме широкого ассортимента бит, в набор инструментов входит гибкий удлинитель и удобная рукоятка отвёртки, отвёртка намагничена. Сам набор хранится в аккуратном кейсе с намагниченной верхней крышкой и магнитным механизмом закрытия. Крышка набора может использоваться как лоток для хранения винтов. На данный момент Corsair PC DIY Precision Toolkit доступен исключительно в зарубежном онлайн магазине на официальном веб-сайте Corsair и в США стоит 34,99 долларов.