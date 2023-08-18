По итогам года такое может произойти впервые

Хотя производителей смартфонов много, с большим отрывом по количеству выпускаемых аппаратов лидируют Samsung и Apple. Samsung обычно находится на первом месте по числу проданных экземпляров, но скоро Apple может опередить своего конкурента. Особенно если спрос на iPhone 15 окажется таким, на который рассчитывает производитель.

Пресс-релиз фирмы Counterpoint Research говорит, что Apple имеет все шансы на лидерство. Этому не мешает сокращение поставок смартфонов в целом на 6% до 1,15 млрд, что становится минимальным показателем за десятилетие.

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В Северной Америке результаты первой половины года оказались слабыми и спад исчислялся двузначными значениями. Однако, у Apple есть козырь в виде iPhone 15, тогда как Android-производители выпускают большую часть своих смартфонов в первой половине года. Аналитики полагают, что приобретать iPhone 15 будут в первую очередь обладатели модели iPhone 12 и более ранних. Это позволяет Apple рассчитывать на лидерство по итогам года, если не возникнет производственных проблем, пишет Androidauthority.