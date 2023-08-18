Но не думайте, что S24 Ultra ее получит.

Корейская компания работает над революционной камерой в сфере мобильных устройств. Ожидается, что новая разработка Samsung - это, 440-мегапиксельная камера для смартфонов, которая будет представлена в ближайшем будущем. Устанавливать ее будут в флагманы через пару лет. Но такую камеру точно не получит флагман Samsung 2024 года - S24 Ultra.

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Ожидается, что в следующем году корейская компания оснастит свой флагман такой же камерой, как и в S23 Ultra на 200Мп. Однако компания готовится преодолеть порог в 200Мп, чтобы удивить потребителей. Три новых датчика анонсируют и выпустят уже во второй половине следующего года. То есть производители смогут использовать камеры в флагманах 2025 года. Некоторые уже в 2024 году, например Vivo и Oppo от концерна BBK, поскольку они выпускают свои устройства в конце года. Ну и это если корейская компания захочет продать эти датчики другим производителям, а не сделает эксклюзивом for Galaxy на несколько лет, чтобы продажи своих устройств повысить. Ибо падение продаж за последние годы у Samsung колоссальное, другие бренды такой печальной статистикой похвастаться не могут.

Так вот, компания разрабатывает несколько новых сенсоров. Один из них на 440Мп, а второй снова на 200Мп, но похоже улучшенный и для всех желающих его установить производителей. В скором времени каждый уважающий китаец будет устанавливать в свои флагманы сенсоры такого типа.

Считается, что датчик на 440Мп предназначен для Galaxy S25 Ultra. Правда, считается, что увеличение мегапикселей приведет к тому, что производителям вместе с этим придется увеличивать и размер самого датчика. Это отразится на дизайне будущих устройств.