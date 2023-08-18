Но это не о чем, учитывая китайские android-устройства с зарядкой на 120Вт и более.

Все мы прекрасно помним ту зарядку в Iphone... Обычно это медленная зарядка на 27Вт и меньше. Впрочем, базовая версия Iphone никогда не была хорошим выбором для покупателя, поскольку сильно урезалась производителем (и не только на бумаге). Текущая мощность зарядки в Pro версии составляет 27Вт. Это позволяет пользователю зарядить устройство с нуля до сотни процентов приблизительно за два часа с чем-то, ибо емкость последнего Iphone 14 - 4323 мАч (Pro версия).

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Согласитесь, что зарядка китайских устройств от той же BBK в разы лучше и удобнее, поскольку бренды BBK ставят зарядку от 120Вт до 150Вт, а в будущем будет еще больше. Все это позволяет зарядить устройство с нуля до сотни за какие-то 30 и меньше минут. Подзарядить устройство до 50%, чего хватит до конца рабочего дня — без проблем, минут 15 и вы готовы выходить не опасаясь за разряд. Более не надо ставить устройство на зарядку ночью и переживать за то, что аккумулятор испортится.

И, Apple постепенно вводит "новые" технологии в свои устройства. Так, сообщается, что благодаря замене портов на USB-C в Iphone 15, вместо фирменных Lightning, пользователи смогут получить быструю зарядку на 35Вт. Это хуже, нежели у большинства Android устройств, но покупатели Samsung оценят.

Отмечу, что зарядные устройства в Iphone 15 класть не будут, их необходимо будет покупать отдельно. Те, кто планирует приобретать Iphone 15 вынужденны приобрести зарядник самостоятельно.

Эта быстрая зарядка позволит восполнить аккумулятор с нуля до сотни процентов приблизительно за час с небольшим. Например, топовая версия Samsung S23 Ultra с 45Вт заряжается до сотни за час. Тут это время будет чуть больше. Однако это существенно лучше того, что предлагал производитель ранее.

Главное, чтобы на этом фоне аккумуляторы Iphone 15 массово не портились за пару месяцев, а то "новинки" часто приводят к печальным последствиям.