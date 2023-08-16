Отныне потребуется система Wear OS 3 и новее

Компания Google скоро прекратит поддерживать своего виртуального помощника на платформе Wear OS 2, тем самым давая обладателям смарт-часов ещё один повод переходить на более современные модели на Wear OS 3 и новее.

Версия приложения-компаньона для Wear OS под номером 2.65.11.552438494 появилась в магазине на этой неделе и содержит строку о том, что поддержка Google Assistant на этих часах скоро будет прекращена. Данное приложение применяется только на часах под управлением Wear OS 2 и более старой версии. В системе Wear OS 3 за приложение для сопряжения со смартфоном отвечает производитель устройства.

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В системе Wear OS 2 и Android Wear ассистент обновляется в приложении Google, как это происходит на Android-смартфонах и планшетах. Часы на Wear OS 3 получили новое приложение под названием Google Assistant в магазине Play Store. Оно появилось там в мае прошлого года, а потом в октябре на часах Pixel Watch. Для работы нужна система от Android 11 и новее.

Пока неизвестно, когда именно ассистент перестанет работать в Wear OS 2, пишет 9to5google.