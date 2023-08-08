Компания против полностью дистанционной работы

Известная своим приложением для видеосвязи компания Zoom возвращает своих сотрудников в офис. Они начали работать дистанционно из дома во времена пандемии, которая значительно обогатила разработчиков приложений подобного рода, и Zoom в первую очередь.

Ранее в компании говорили, что сотрудники могут работать дистанционно неопределённо долго, но теперь передумали. Сейчас там разрабатывают смешанный подход к рабочему графику. В его рамках живущие на расстоянии до 80 км от офиса сотрудники должны появляться на рабочем месте как минимум дважды в неделю.

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Когда пандемия прекратилась, быстрый рост Zoom завершился. Теперь компания пытается сохранить завоёванные позиции. В этом году она сократила часть своих сотрудников. В феврале было объявлено о сокращении 15% персонала, что составляет 1300 человек.

Акции компании также дешевеют. Максимальная стоимость у них была в октябре 2020 года, когда цена достигала $500. Сейчас акции стоят $68.

При этом компания собирается нанимать квалифицированных специалистов вне зависимости от места их проживания. Возможно, предпочтение будет отдаваться сотрудникам, согласным работать в офисе, пишет Neowin.