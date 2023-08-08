По нынешнему курсу его стоимость будет достигать 80000 руб

Совсем немного времени прошло с начала продаж планшетов Samsung Galaxy Tab S9, но южнокорейский производитель уже готовит новые предложения. Утечек относительно моделей Galaxy Tab S9 FE появляется всё больше, так что их поступление в продажу не за горами.

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Инсайдер Роланд Квандт обнаружил планшеты на сайте Samsung, где говорится о поддержке виртуального ассистента Bixby. Он же назвал стоимость Tab S9 FE в Индии, которая составляет 63000 рупий вместо 84000 рупий за Galaxy Tab S9. Это означает около $760, поэтому дешёвым такой планшет не назовёшь. При этом он всё же на 30% дешевле по сравнению с Galaxy Tab S9.

На сайте FCC планшет фигурирует с модельным номером SM-X516B. Его появление здесь означает, что анонса остаётся ждать недолго. Ранее в сети появлялись изображения, согласно которым Galaxy Tab S9 FE по своему внешнему виду мало отличается от флагманских предложений Samsung. Будут предлагаться планшеты с диагоналями экранов 11 и 12,4 дюйма, пишет 9to5google.