Долгожданное мероприятие Samsung состоялось

Как и было обещано, 26 июля компания Samsung провела мероприятие с анонсом ряда продуктов. В их число вошли и флагманские планшеты Galaxy Tab S9, которые по своему внешнему виду мало отличаются от прошлогодних моделей. Заметить можно разве что новые цвета и более современный процессор.

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Ушёл в прошлое выступ камеры овальной формы и теперь внешний вид модуля напоминает аппараты Galaxy S23. Появился также вариант бежевого цвета.

Планшеты работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Размеры экранов остались неизменными, как и четыре динамика и объёмы памяти.

Стандартная модель Galaxy Tab S9 обладает экраном AMOLED размером 11 дюймов с частотой 120 Гц. Galaxy Tab S9 Plus получил экран 12,4 дюйма, а Galaxy Tab S9 Ultra 14,6. Внутри выреза наверху находятся две передние камеры.

Планшеты обладают поддержкой стандарта связи 5G и стилусом в комплекте поставки. Сканер отпечатков пальцев на этот раз находится под экраном вместо кнопки питания.

Задняя камера на стандартной модели одна с разрешением 13 Мп. Два других планшета вместе с основной камерой получили широкоугольную 8 Мп.

Ёмкость аккумуляторов осталась неизменной и составляет 8400, 10900 и 11200 мАч соответственно. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, хранилища 1 ТБ. У базовых версий оперативной памяти вполовину меньше, а хранилище только 128 ГБ. Есть поддержка карт памяти до 1 ТБ.

Базовая модель стоит $800 за 8/128 ГБ, Tab S9 Plus $1000 за 12/256 ГБ. Модель Ultra оценили в $1200 за 12/256 ГБ, пишет Digitaltrends.