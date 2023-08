Конкретное значение зависит от игры, разрешения и настроек графики

Видеокарта RTX 4060 Ti 16 ГБ является не очень востребованной у покупателей из-за своей высокой цены. В момент её появления говорилось, что преимущество в производительности по сравнению с версией с памятью 8 ГБ минимальное, но всё зависит от конкретной игры. В некоторых играх на разрешении 1080p и 1440p разница может достигать 40%. На разрешении 4К преимущество карты с 16 ГБ памяти ещё больше.

На YouTube-канале протестировали карты в таких играх, как Rachet and Clank: Rift Apart, Jedi Survivor, Forespoken, Cyberpunk 2077, Resident Evil 4, Remnant 2 и The Last of Us Part 1. Rachet and Clank: Rift Apart демонстрирует наибольшую зависимость от объёма видеопамяти. На разрешении 1080p с включенным RT старшая модель имеет преимущество в 34%, на разрешении 1440p в 43%, на разрешении 4K в 85%. Без RT разница падает до 30% на 1080p и 1440p и более чем 50% на 4K.

Если настройки графики снизить до высоких и выключить трассировку лучей, карта 16 ГБ на разрешении 1080p имеет преимущество в 50%.

Большая зависимость от памяти наблюдается в Resident Evil 4 (2023). На разрешении 1080p с максимальными настройками и трассировкой лучей старшая модель имеет преимущество в 12%, на 1440p в 9% и на 4К в 24%. Нижний 1% падает на карте с объёмом 8 ГБ сильнее всего, отставая от 77% до 113%.

Нет значительной разницы в скорости в играх Remant 2 и Jedi: Survivor на разрешениях 1080p и 1440p. На разрешении 4K разница составляет 7% и 14%.





Ни одна игра не использовала 16 Гб видеопамяти полностью. Resident Evil 4 расходовала 12,1 ГБ с максимальными настройками и разрешением 4K. Большинство других игр тратят 9-11 ГБ. Генерация кадров DLSS 3 увеличивает расход видеопамяти по сравнению со стандартным масштабированием DLSS без генерации кадров, пишет Tomshardware.

Таким образом, карта с памятью 16 ГБ работает быстрее в ряде игр на высоких разрешениях. Со временем таких игр будет становиться всё больше, так что данная карта дольше будет оставаться актуальной.