Она имеет длину всего 19,9 см.

Китайский производитель Colorful представил компактную версию видеокарты GeForce RTX 4060 Ti. Недавно представленная модель Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini имеет скромную длину 199,5 мм и отличается элегантным минималистичным дизайном. Новинка, первоначально замеченная VideoCardz, предлагает варианты конфигураций с 8 или 16Gb памяти. Независимо от выбора, видеокарта оснащена небольшим заводским разгоном, благодаря чему она получила суффикс "OC".

При первом осмотре можно предположить, что по своим размерам эта видеокарта соответствует стандарту Mini-ITX. Однако она несколько выходит за рамки этой классификации, имея высоту 145 мм. Более того, длина 199,5 мм превосходит аналогичный показатель GeForce RTX 4060 Mini-V от Colorful, который составляет всего 170 мм. Тем не менее, главной достопримечательностью новой видеокарты является ее статус модели Ti, требующий более высокого энергопотребления.

реклама

Как уже отмечалось, Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini поставляется с небольшим разгоном "из коробки". И 8Gb и 16Gb версии могут похвастаться максимальной заявленной тактовой частотой в 2 580 МГц. Это незначительное увеличение на 40 МГц по сравнению с эталонной частотой, что в относительном выражении означает скромное улучшение на 1,8%.