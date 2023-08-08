В плане дизайна он напоминает OnePlus 11, но получил больше памяти

О существовании смартфона OnePlus Ace 2 Pro стало известно в июле. Тогда же появилась информация о рекордном объёме памяти в 24 ГБ. Аппараты OnePlus Ace обычно выпускают только на территории Китая. Теперь стало известно, что новая модель будет представлена 16 августа.

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Судя по доступным сейчас изображениям, дизайн мало изменится по сравнению с флагманской моделью OnePlus 11. Аппарат станет первым у этого производителя с объёмом оперативной памяти 24 ГБ.

Один из инсайдеров сообщает о размере экрана 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Скорее всего будет использоваться флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, тип памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

Основная камера 50 Мп может получить сенсор Sony IMX890. Также ожидается сверхширокоугольная камера 8 Мп и сенсор глубины 2 Мп, разрешение передней камеры составит 16 Мп. Ёмкость батареи будет 5000 мАч или 5500 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Среди других характеристик называются Android 13, сканер отпечатков под экраном и два стереодинамика.

За пределами Китая аппарат может выйти под названием OnePlus 11T, пишет Androidcentral.



