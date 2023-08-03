Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Появилось изображение смартфона OnePlus Ace 2 на Snapdragon 8 Gen 2
Аппарат с батареей 5500 мАч и зарядкой 150 Вт

реклама

В августе должен быть анонсирован смартфон OnePlus Ace 2, но точная дата этого события не называется. Однако, многочисленные утечки предоставили немало данных об этом устройстве. Теперь появилось изображение аппарата от инсайдера Digital Chat Station, который получил к нему доступ прямо на производстве. Изображение показывает устройство серого цвета с большим модулем камеры сзади.

В этом смартфоне ожидается использование процессора Snapdragon 8 Gen 2 и первой в своём роде трёхмерной системы охлаждения аэрокосмического уровня. Будет установлена оперативная память типа LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Объём памяти достигает 24 ГБ, а хранилище 1 ТБ.

реклама

Применяется экран OLED размером 6,7 дюйма 1.5K с частотой 120 Гц. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, сверхширокоугольной 48 Мп, телефото 32 Мп и столько же у передней камеры. Используется система Android 13 с программной оболочкой ColorOS 13.1.

У аппарата есть два стереодинамика, сканер отпечатков под экраном, ползунок уведомлений и инфракрасный сенсор. Ёмкость аккумулятора 5500 мАч при мощности зарядки 150 Вт, пишет Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #oneplus
Источник: gizmochina.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Redmi K60 Ultra получит процессор Dimensity 9200+ и чип дисплея PixelWorks X7
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
Qualcomm из-за вялых продаж смартфонов планирует провести массовые увольнения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
66
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
11
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
+
В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
4
Выручка AMD во втором квартале сократилась на 18%, но оказалась выше ожиданий
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
22
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
42
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
29
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
14
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

Shroud Solo
18:49
Умник как ты думаешь ты умнее или эксперты которые создают эту ракету?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:48
Панцирь бесполезен против крылатых ракет только можеть сбивать 3 из 6 ракет хаймерса а тот же штормшадоу спокойно смог пролететь рядом с панциром и при всём этом панцирь выпустил по шторм шадоу 2 раке...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:45
Вратник ты что эксперт?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:44
Такие ракеты запоминают местоположение рлс поэтому это бесполезно
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Дерун
18:39
вижу ты фотошопить умеешь
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Yilec
18:37
Пусть скушает китайских грибов. Всё ей станет ясно. 🙂
Министр финансов США озадачена решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США
Дядя Z
18:37
да нет Россия должна была силу демострировать,в конце 90-х страна на краю пропасти стояла и её щас только подправили.Зерновая сделка-это поставки пиндосами многотонного оружия по морю-это прикрытие зе...
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
A224
18:37
windows 6.0 которую назвали вистой охренительна. интерфейс просто обалденный нереальной красоты. а после первого сервиспака даже и стабильна. но жрала ресурсов нормально тогда. там даже видео можно бы...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Михаил Barash Андреев
18:35
Особенно "насрать" Кипру, туриндустрия которого на 30-40% зависела от руссо туристо. )
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Дядя Z
18:34
борель чмо
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем