Аппарат с батареей 5500 мАч и зарядкой 150 Вт

В августе должен быть анонсирован смартфон OnePlus Ace 2, но точная дата этого события не называется. Однако, многочисленные утечки предоставили немало данных об этом устройстве. Теперь появилось изображение аппарата от инсайдера Digital Chat Station, который получил к нему доступ прямо на производстве. Изображение показывает устройство серого цвета с большим модулем камеры сзади.

В этом смартфоне ожидается использование процессора Snapdragon 8 Gen 2 и первой в своём роде трёхмерной системы охлаждения аэрокосмического уровня. Будет установлена оперативная память типа LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Объём памяти достигает 24 ГБ, а хранилище 1 ТБ.

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Применяется экран OLED размером 6,7 дюйма 1.5K с частотой 120 Гц. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, сверхширокоугольной 48 Мп, телефото 32 Мп и столько же у передней камеры. Используется система Android 13 с программной оболочкой ColorOS 13.1.

У аппарата есть два стереодинамика, сканер отпечатков под экраном, ползунок уведомлений и инфракрасный сенсор. Ёмкость аккумулятора 5500 мАч при мощности зарядки 150 Вт, пишет Gizmochina.