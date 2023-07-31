В этом году бюджетных смарт-часов Apple ждать не стоит

В сентябре компания Apple проведёт мероприятие, где будет анонсирована линейка смартфонов iPhone 15 и часы Apple Watch Series 9. Это всё дорогостоящие продукты и американский производитель не собирается разбавлять анонс более дешёвыми часами Apple Watch SE3. Бюджетные смарт-часы Apple выпускает каждые два года, последние были представлены в 2022 году. Таким образом, новая модель появятся не раньше следующего года.

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Инсайдер Марк Гурман сообщает, что часы Apple Watch SE 3 в следующем году могут выпустить одновременно с аппаратами iPhone 16. В них будут обновлённые внутренние компоненты и некоторые изменения в дизайне. В этом году покупателям предложат модели Watch Series 9 и Watch Ultra.

Watch Series 9 должны получить мало отличающийся от прежнего дизайн, но внутри изменений будет больше. Apple должна анонсировать чип S9 на основе A15 Bionic. Это увеличить возможности центрального и графического процессора. Прежнее поколение часов Watch Series 8 работает на процессоре S8, который мало изменился по сравнению с S6 в Series 6. На этот раз прирост производительности будет намного больший, чему поспособствует новая операционная система watchOS 10. В следующем году в часах Watch SE 3 также должен использоваться процессор S9, когда уже будет выпущен более продвинутый S10.

Доступные сейчас в продаже Watch SE 3 отличаются отсутствием постоянно активного экрана, возможности снимать ЭКГ и ряда других опций, пишет wccftech.