Ничего более значительного не предлагалось с момента появления поддержки 5G

Журналист издания Bloomberg Марк Гурман ждёт от аппаратов iPhone 15 значительных обновлений. В своём информационном бюллетене он описал все новшества выходящих в сентябре смартфонов. О некоторых из них уже говорилось прежде, однако Гурман увеличивает достоверность этой информации.

В частности, по его сведениям, Dynamic Island и порт USB-C будут представлены на всех смартфонах серии. Ширина рамок iPhone 15 Pro и Pro Max сократится с 2,2 мм до 1,5 мм за счёт технологии под названием литьё под низким давлением (LIPO). Эта же технология помогла сделать тоньше рамки вокруг экранов часов Apple Watch Series 7 и Series 8.

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Ранее утверждалось, что на моделях Pro будут титановые рамки вместо рамок из нержавеющей стали. Титан легче и прочнее, при этом пятен на нём остаётся меньше. Сзади по-прежнему будет матовое стекло, а соединяющие боковые стороны и переднюю часть края перестанут быть острыми.

Две модели Pro должны получить процессор нового поколения на техпроцессе 3 нм. Внутренний дизайн останется неизменным по сравнению с поколением iPhone 14 для повышения ремонтопригодности.

Задние камеры будут достаточно серьёзно обновлены. В частности, iPhone 15 Pro Max получит больший оптический зум. Также не исключено появление камеры-перископа с телеобъективом.

Стандартные версии перейдут на прошлогодний процессор A16 и также получат обновлённые камеры. В основной камере ожидается разрешение 48 Мп, хотя она может отличаться от камеры iPhone 15 Pro.

Было также сказано, что у аппаратов Pro не будет сенсорных кнопок. При этом вместо кнопки отключения звука может появиться кнопка, на которую можно назначать разные действия.

Гурман называет эти изменения самыми значительными за три года с момента появления в iPhone поддержки 5G. Это может привести к росту цен на айфоны в некоторых странах, пишет Phonearena.