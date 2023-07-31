Это позволит избежать непредвиденных ситуаций.

Компания Apple объявила о своём желании обязать разработчиков приложений указывать причины использования определённых API в своих продуктах. Нововведение станет актуально с выпуском операционных систем iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS17 и watchOS 10. По задумке купертинцев, это должно предоставить пользователям гарантии, что приложения используют необходимые API только по их прямому назначению.

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Apple также рассказала, что речь идёт о наборах компонентов, связанных со следующими функциями:

временными метками файлов;

временем загрузки системы;

свободным дисковым пространством;

активной клавиатурой;

пользовательскими настройками по умолчанию.

Купертинцы заверили, что новые правила гарантируют, что разработчики не станут злоупотреблять данными API для сборов сигналов устройства с целью идентификации пользователей в разных приложениях и на веб-сайтах для других целей. Например, для настройки системы персонализированной рекламы.

Новая политика Apple вступит в силу осенью 2023 года, а уже с весны 2024 года приложения без прописывания целей использования упомянутых API будут отклоняться на этапе премодерации. Также в новом документе компании прописано, что независимо от того, даёт ли пользователь своё согласие приложению, разрешение на отслеживание, сбор цифровых отпечатков устройств отныне запрещён.

Аналитики убеждены, что новые правила купертинской компании окажут положительное влияние на контроль использования чувствительных данных в приложениях.