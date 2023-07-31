Регулярно совершенствующая система защиты от читеров находит их всё больше

Популярность игр серии Call of Duty делает их мишенью для хакеров и читеров. Чтобы противостоять им, компания Activision 2021 в году представила систему защиты от читов Ricochet. Она противостоит не только самим читерам, но и разработчикам читерских движков. В минувшие выходные создатели игры сообщили об очередной волне банов читеров.

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В пятницу аккаунт Call of Duty рассказал о бане игроков, которые используют хаки, читы и эксплоиты. Всего за сутки было заблокировано около 14000 аккаунтов. Целью могли стать движки производителей вроде InterWebz и EngineOwning.

Система Ricochet применяет уникальный и эффективный метод распознавания и противостояния читерам. Вместо разрыва подключения и блокировки аккаунтов после обнаружения система старается свести к минимуму преимущества от читов.

Например, среди последнего можно назвать щиты от повреждений, которые обнуляют наносимый читерами урон и даже разоружают читеров, оставляя их беззащитными против честных игроков. Другая функция под названием «Галлюцинация» отвлекает читеров ложными целями. Персонажи-приманки видны только для читеров. Система работает и с аппаратными читами, пишет Techspot.