Аппарат с кодовым именем Aurora всё ближе к прилавкам

Китайский производитель готовится представить новую линейку флагманских смартфонов Xiaomi 14. В ней будет четыре модели: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra. Существование Xiaomi 14 Pro+ не подтверждено официально, но известный инсайдер Digital Chat Station говорит о кодовом имени Aurora.

Все четыре аппарата должны работать на следующем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Сайт Notebookcheck говорит о четырёх камерах с брендом Leica в Xiaomi 14 Pro+. Среди них основная камера 50 Мп и телеобъектив-перископ с таким же разрешением.

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Xiaomi 14 может получить камеру-перископ с фокусным расстоянием 90 мм и 3,9-кратным оптическим зумом. Xiaomi 14 Pro должен обладать камерой телефото 115 мм с 5-кратным оптическим зумом. Xiaomi 14 Ultra предложит профессиональный супертелеобъектив Xiaomi 14 Ultra. У него будет фокусное расстояние 120 мм и 3-10-кратный оптический зум без потери качество.

Xiaomi 14 и 14 Pro должны работать от батарей ёмкостью 4860 мАч и 5000 мАч и поддерживать мощности зарядки 120 Вт.

Что касается программного обеспечения, ожидается обновление до версии MIUI 15. Эта оболочка появится на выходящих во втором полугодии смартфонах вроде Redmi Note 13, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Pro+. В системе обещано повышение плавности работы сторонних программ на 88%.

Смартфоны серии Xiaomi 14 ждут в ноябре, хотя Xiaomi 14 Ultra может быть выпущен в начале будущего года, пишет Gizmochina.