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Инсайдеры пишут, что большая часть смартфонов Xiaomi уже получила официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13. Предполагается, что осенью обновления прилетят последним смартфонам, которые значатся в списке актуальных, но в данным момент почти все аппараты уже могут свободно работать на стабильных версиях. В целом, если вы не нашли свой телефон в нашем списке ниже, то произойти это могло по несколькими причинам. В первую очередь нужно понимать, что существуют официальные смартфоны, которые поставляются на российский рынок. При этом Xiaomi выпускает десятки клонов, которые эксклюзивно доступны на рынках Китая и Индии, но также есть аппараты, которые по определённым причинам за границу Поднебесной не поставляются.
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Выходит, что вы могли купить один из телефонов линейки Redmi К, а значит не можете претендовать на российскую версию прошивки. MIUI 14 для подобных устройств выходит, но в лучшем случае речь идёт о глобальной версии с русским языком. Есть и вторая причина. Дело в том, что изначально все прошивки тестируются внутри лаборатории Xiaomi, а после рассылаются бета-версии. После этого к тестированию подключаются энтузиасты, но бывает и так, что ошибок слишком много, а финансовые причины не позволяют продолжить разработку. В конце концов, гораздо выгоднее продать вам новый смартфон, чем выпускать прошивку на старый. Именно поэтому недорогие телефоны имеют сокращённый жизненный цикл. В итоге не все бета-версии доводят до ума, а официальная MIUI 14 обходит старичков и непопулярные аппараты.
Ну и не забывайте, что рассылка продолжается, а значит шансы на получения прошивки остаются. При этом все флагманы, которые вышли до Mi 10, уже вышли в тираж. Проще говоря, серия Mi 9 не получит никакой прошивки. Частично обновление выходит для серии Redmi Note 9, ну а Redmi Note 10 потеряет актуальность в следующем году. С линейкой POCO всё очень сложно, поскольку Xiaomi слишком перемудрила с названиями, а в результате даже фанаты путаются и забывают, где флагман, а где проходной середняк. Серия Redmi обновляется по остаточному принципу, поэтому покупателям бюджетных гаджетов стоит обращать внимание на новинки, срок поддержки которых составляет 1 год.
Не забывайте, что ключевая особенность прошивок состоит не в новых функциях. На самом деле производители смартфонов упёрлись в стену и не могут предложить нам ничего нового. Функционал не расширяется, а фотографические возможности растут медленно. А вот безопасность, которую вам даёт MIUI 14, гораздо важнее. Прошивка содержит последние исправления, которые защитят вас от большинства угроз. Помните, что 100% гарантий никто не даёт, а вот старые телефоны, которые не обновлялись много лет, находятся в группе риска. Именно поэтому даже владельцам прокачанного Mi 8 Pro стоит уже сегодня начать присматриваться к новому смартфону. Цена полностью зависит от ваших экономических возможностей, но важно выбирать так, чтобы аппарат как можно дольше оставался актуальным. Например, для флагманов это серия Mi 13, тогда как в среднем ценовом диапазоне лучше выбирать серию Redmi Note 12. Что до бюдежтников, то лучше присмотреться к линейке Redmi 12.
- Redmi Note 11S 5G
- POCO X5 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Xiaomi Mi 11T
- POCO M4 Pro 5G
- Xiaomi Mi 12 Pro
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 4G NFC
- Xiaomi Mi 13
- Redmi Note 10
- Xiaomi Mi 12T
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- POCO M5
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Xiaomi Mi 11T Pro
- POCO F3
- POCO F5
- POCO X3 NFC
- Xiaomi Mi 10T
- POCO X4 GT
- POCO F4 GT
- Redmi Note 11 NFC
- Xiaomi Mi 13 Lite
- POCO M4 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 12
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 12 Pro
- POCO F4
- Xiaomi Mi 12T Pro
- POCO X3 Pro
- POCO M3
- Xiaomi Mi 10
- Redmi 12
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 10 5G
- POCO M5S
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 11S
- Xiaomi Mi 12 Lite
- POCO X4 Pro 5G
- POCO M3 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO F5 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi 9T
- Redmi Note 8 2021
- Redmi Note 10S
- Xiaomi Civi 2
- Redmi 10 5G
- Redmi Note 9S
- POCO M4 Pro 4G
- Xiaomi Mi 12X