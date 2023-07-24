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61 смартфон Xiaomi получил русскую версию MIUI 14 на Android 13 – почему обновления так важны
Осенью ещё несколько смартфонов Xiaomi могут претендовать на новую прошивку

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Инсайдеры пишут, что большая часть смартфонов Xiaomi уже получила официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13. Предполагается, что осенью обновления прилетят последним смартфонам, которые значатся в списке актуальных, но в данным момент почти все аппараты уже могут свободно работать на стабильных версиях. В целом, если вы не нашли свой телефон в нашем списке ниже, то произойти это могло по несколькими причинам. В первую очередь нужно понимать, что существуют официальные смартфоны, которые поставляются на российский рынок. При этом Xiaomi выпускает десятки клонов, которые эксклюзивно доступны на рынках Китая и Индии, но также есть аппараты, которые по определённым причинам за границу Поднебесной не поставляются. 

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Выходит, что вы могли купить один из телефонов линейки Redmi К, а значит не можете претендовать на российскую версию прошивки. MIUI 14 для подобных устройств выходит, но в лучшем случае речь идёт о глобальной версии с русским языком. Есть и вторая причина. Дело в том, что изначально все прошивки тестируются внутри лаборатории Xiaomi, а после рассылаются бета-версии. После этого к тестированию подключаются энтузиасты, но бывает и так, что ошибок слишком много, а финансовые причины не позволяют продолжить разработку. В конце концов, гораздо выгоднее продать вам новый смартфон, чем выпускать прошивку на старый. Именно поэтому недорогие телефоны имеют сокращённый жизненный цикл. В итоге не все бета-версии доводят до ума, а официальная MIUI 14 обходит старичков и непопулярные аппараты. 

Ну и не забывайте, что рассылка продолжается, а значит шансы на получения прошивки остаются. При этом все флагманы, которые вышли до Mi 10, уже вышли в тираж. Проще говоря, серия Mi 9 не получит никакой прошивки. Частично обновление выходит для серии Redmi Note 9, ну а Redmi Note 10 потеряет актуальность в следующем году. С линейкой POCO всё очень сложно, поскольку Xiaomi слишком перемудрила с названиями, а в результате даже фанаты путаются и забывают, где флагман, а где проходной середняк. Серия Redmi обновляется по остаточному принципу, поэтому покупателям бюджетных гаджетов стоит обращать внимание на новинки, срок поддержки которых составляет 1 год. 

Не забывайте, что ключевая особенность прошивок состоит не в новых функциях. На самом деле производители смартфонов упёрлись в стену и не могут предложить нам ничего нового. Функционал не расширяется, а фотографические возможности растут медленно. А вот безопасность, которую вам даёт MIUI 14, гораздо важнее. Прошивка содержит последние исправления, которые защитят вас от большинства угроз. Помните, что 100% гарантий никто не даёт, а вот старые телефоны, которые не обновлялись много лет, находятся в группе риска. Именно поэтому даже владельцам прокачанного Mi 8 Pro стоит уже сегодня начать присматриваться к новому смартфону. Цена полностью зависит от ваших экономических возможностей, но важно выбирать так, чтобы аппарат как можно дольше оставался актуальным. Например, для флагманов это серия Mi 13, тогда как в среднем ценовом диапазоне лучше выбирать серию Redmi Note 12. Что до бюдежтников, то лучше присмотреться к линейке Redmi 12. 

  1. Redmi Note 11S 5G
  2. POCO X5 5G
  3. Redmi Note 10 Pro
  4. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  5. Xiaomi Mi 10T Pro
  6. Redmi Note 12 Pro 4G
  7. Xiaomi Mi 13 Pro
  8. Redmi Note 11 Pro 4G
  9. Xiaomi Mi 11T
  10. POCO M4 Pro 5G
  11. Xiaomi Mi 12 Pro
  12. POCO X5 Pro 5G
  13. Redmi Note 12S
  14. Redmi Note 12 4G NFC
  15. Xiaomi Mi 13
  16. Redmi Note 10
  17. Xiaomi Mi 12T
  18. Xiaomi Mi 13 Ultra
  19. POCO M5
  20. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  21. Redmi Note 11T Pro
  22. Xiaomi Mi 11T Pro
  23. POCO F3
  24. POCO F5
  25. POCO X3 NFC
  26. Xiaomi Mi 10T
  27. POCO X4 GT
  28. POCO F4 GT
  29. Redmi Note 11 NFC
  30. Xiaomi Mi 13 Lite
  31. POCO M4 5G
  32. Redmi Note 9 Pro
  33. Xiaomi Mi 11
  34. Xiaomi Mi 12
  35. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  36. Redmi Note 12 Pro
  37. POCO F4
  38. Xiaomi Mi 12T Pro
  39. POCO X3 Pro
  40. POCO M3
  41. Xiaomi Mi 10
  42. Redmi 12
  43. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  44. Redmi Note 10 5G
  45. POCO M5S
  46. Redmi Note 9T
  47. Redmi Note 11S
  48. Xiaomi Mi 12 Lite
  49. POCO X4 Pro 5G
  50. POCO M3 Pro
  51. POCO F2 Pro
  52. POCO F5 Pro
  53. Redmi Note 11 Pro 5G
  54. Redmi 9T
  55. Redmi Note 8 2021
  56. Redmi Note 10S
  57. Xiaomi Civi 2
  58. Redmi 10 5G
  59. Redmi Note 9S
  60. POCO M4 Pro 4G
  61. Xiaomi Mi 12X
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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