Осенью ещё несколько смартфонов Xiaomi могут претендовать на новую прошивку

Инсайдеры пишут, что большая часть смартфонов Xiaomi уже получила официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13. Предполагается, что осенью обновления прилетят последним смартфонам, которые значатся в списке актуальных, но в данным момент почти все аппараты уже могут свободно работать на стабильных версиях. В целом, если вы не нашли свой телефон в нашем списке ниже, то произойти это могло по несколькими причинам. В первую очередь нужно понимать, что существуют официальные смартфоны, которые поставляются на российский рынок. При этом Xiaomi выпускает десятки клонов, которые эксклюзивно доступны на рынках Китая и Индии, но также есть аппараты, которые по определённым причинам за границу Поднебесной не поставляются.

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Выходит, что вы могли купить один из телефонов линейки Redmi К, а значит не можете претендовать на российскую версию прошивки. MIUI 14 для подобных устройств выходит, но в лучшем случае речь идёт о глобальной версии с русским языком. Есть и вторая причина. Дело в том, что изначально все прошивки тестируются внутри лаборатории Xiaomi, а после рассылаются бета-версии. После этого к тестированию подключаются энтузиасты, но бывает и так, что ошибок слишком много, а финансовые причины не позволяют продолжить разработку. В конце концов, гораздо выгоднее продать вам новый смартфон, чем выпускать прошивку на старый. Именно поэтому недорогие телефоны имеют сокращённый жизненный цикл. В итоге не все бета-версии доводят до ума, а официальная MIUI 14 обходит старичков и непопулярные аппараты.

Ну и не забывайте, что рассылка продолжается, а значит шансы на получения прошивки остаются. При этом все флагманы, которые вышли до Mi 10, уже вышли в тираж. Проще говоря, серия Mi 9 не получит никакой прошивки. Частично обновление выходит для серии Redmi Note 9, ну а Redmi Note 10 потеряет актуальность в следующем году. С линейкой POCO всё очень сложно, поскольку Xiaomi слишком перемудрила с названиями, а в результате даже фанаты путаются и забывают, где флагман, а где проходной середняк. Серия Redmi обновляется по остаточному принципу, поэтому покупателям бюджетных гаджетов стоит обращать внимание на новинки, срок поддержки которых составляет 1 год.

Не забывайте, что ключевая особенность прошивок состоит не в новых функциях. На самом деле производители смартфонов упёрлись в стену и не могут предложить нам ничего нового. Функционал не расширяется, а фотографические возможности растут медленно. А вот безопасность, которую вам даёт MIUI 14, гораздо важнее. Прошивка содержит последние исправления, которые защитят вас от большинства угроз. Помните, что 100% гарантий никто не даёт, а вот старые телефоны, которые не обновлялись много лет, находятся в группе риска. Именно поэтому даже владельцам прокачанного Mi 8 Pro стоит уже сегодня начать присматриваться к новому смартфону. Цена полностью зависит от ваших экономических возможностей, но важно выбирать так, чтобы аппарат как можно дольше оставался актуальным. Например, для флагманов это серия Mi 13, тогда как в среднем ценовом диапазоне лучше выбирать серию Redmi Note 12. Что до бюдежтников, то лучше присмотреться к линейке Redmi 12.

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