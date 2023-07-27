Выход нового складного смартфона от Xiaomi ожидается в августе

Xiaomi собирается серьезно конкурировать на рынке складных телефонов со своим новым устройством MIX Fold 3, которое уже прошло сертификацию MIIT и, как ожидается, будет официально выпущено в августе. Рынок складных телефонов активно развивается. Samsung сегодня официально представила свою очередную серию складных устройств. Honor и другие игроки, такие как OnePlus и OPPO, также готовятся к скорому выпуску своих последних складных телефонов.

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Сертификационное изображение MIIT Xiaomi MIX Fold 3 было опубликовано Мукулом Шармой, раскрывая номер лицензии 00-B324-238711 и номер модели 2308CPXD0C. Устройство классифицируется как цифровой мобильный телефон 5G и будет поддерживать различные типы подключения, включая 5G, 4G, 3G и 2G, а также поддержку технологии eMBB. Также предполагается режим двойного ожидания с двумя SIM-картами и возможности сетевого роуминга 5G.

Xiaomi MIX Fold 3 недавно получил сертификат 3C, что проливает свет на его технические характеристики. По слухам устройство оснащено разогнанным флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Также есть предположения, что это будет первый складной телефон Xiaomi с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Кроме того телефон получит аккумулятор емкостью 4800 мАч.

Согласно информации DCS, MIX Fold 3 будет иметь корпус из белого изогнутого стекла, четыре камеры, включающими 3,2-кратный портретный объектив и 5-кратный перископический объектив, а также новый шарнир. Ожидается, что телефон будет оснащен оптикой Leica, как объявил Лу Вейбинг, генеральный директор Xiaomi Group.

Кроме того MIX Fold 3 будет тоньше, легче и долговечнее, чем его предшественник MIX Fold 2. Он будет производиться на фабрике Xiaomi в пекинском Ичжуане, которая использует интеллектуальные производственные системы для повышения точности и надежности производства.