Тайваньский производитель компьютерных комплектующих Cooler Master недавно анонсировал в Евросоюзе и Великобритании доступный по цене 27-дюймовый монитор GA271. Это предложение для желающих получить недорогой монитор с разрешением 2K для работы, игр или просмотра видео.

Монитор обладает соотношением сторон 16:9, который считается удобным для игр и мультимедийного контента. В его основе лежит панель VA с поддержкой 1,07 млрд цветов. Разрешение 2K WQHD 2560 х 1440 означает чёткое и чистое изображение с высоким уровнем детализации. Частота обновления в 100 Гц не самая высокая по современным меркам для киберспортивных соревнований, но среднестатистическим геймерам должно хватить и этого. Коэффициент контрастности составляет 4000:1, углы обзора по вертикали и горизонтали 178°.

Монитор поддерживает HDR10, что повышает яркость и расширяет цветовой диапазон. Поддерживается 95% цветового диапазона sRGB. Среди разъёмов для подключения есть один DisplayPort (DP) и два HDMI. Поддерживаются технологии переменной частоты обновления Adaptive Sync, FreeSync и G-Sync, повышая плавность игрового процесса и устраняя разрыв картинки.

Чтобы снизить нагрузку на глаза, используются технологии Low Blue Light и Anti-Flicker. Overdrive занимается оптимизацией отклика пикселей, чтобы минимизировать размытие изображения в динамичных сценах. Поддержка стандарта VESA (100 х 100 мм) позволяет крепить монитор на стене. Можно также регулировать наклон от -5° до +20°.

реклама

В Евросоюзе монитор стоит 164 евро, пишет Gizmochina.