Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Cooler Master стала первой компанией, предлагающей кабель 12VHPWR для видеокарт с углом 90 градусов
Раньше владельцам высокопроизводительных видеокарт приходилось прибегать к адаптерам сторонних производителей, чтобы в некоторых случаях избежать чрезмерного изгиба кабеля.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

реклама

С тех пор, как Nvidia выпустила огромные видеокарты RTX 4090 и 4080, в одночасье возникла целая индустрия по производству переходников с угловым креплением. Эти две видеокарты настолько широкие, что доходят до самого края некоторых корпусов ATX, в некоторых случаях прижимая дополнительные кабели питания к боковой панели. Для этого требуется адаптер на 90 или 180 градусов, чтобы избежать чрезмерных изгибов кабеля, которые со временем вызывают отсоединение кабелей, что может привести к плавлению кабелей. В связи с этим Cooler Master разработала собственную версию 90-градусного адаптера, первую среди производителей блоков питания.

У Cooler Master нет причудливого названия для своего нового углового разъема, и он обеспечивает только одну ориентацию, которая не является идеальной для всех разновидностей видеокарт RTX 4090 и 4080, но об этом чуть позже. Компания отмечает прочную конструкцию разъема и кабеля в своих маркетинговых материалах, что делает его слишком сложным по сравнению с аналогичными предложениями. Например, компания заявляет, что в ее соединительном механизме используются четыре пружины вместо двух, что обеспечивает вдвое больший контакт. Кроме того, он на 25 % толще других кабелей и требует на 12 % больше усилий для вставки и извлечения. Последнее на первый взгляд звучит плохо, но похоже, что компания разработала его таким образом, что вам потребуется приложить достаточно усилий, чтобы обеспечить прочное соединение.

Угловой кабель Cooler Master действительно выглядит прочным, но его преимущества ещё предстоит проверить первым покупателям.

В целом, Cooler Master заявляет, что ее кабель безопаснее, чем предложения конкурентов, что пока невозможно проверить. Тем не менее, кажется, что это довольно толстый кабель, в отличие от обычных кабелей питания GPU, которые сегодня поставляются с большинством блоков питания ATX 3.0. Также говорится, что кабель может снизить температуру на 5%, что не является выдающимся достижением. Tom's Hardware отмечает, что в настоящее время этот кабель предлагается только для ее нового блока питания GX III Gold 850 Вт, но в будущем он может быть предложен и для других моделей.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Основная проблема конструкции заключается в том, что специальные контакты находятся под основными разъемами. Это означает, что для некоторых версий видеокарт кабель будет направлен прямо вниз, что нравится большинству пользователей, так как позволяет легко спрятать кабель. Однако на некоторых картах, таких как модели Founders Edition, потребуется, чтобы кабель был направлен прямо вверх, что, как мы думаем, не понравится владельцам эксклюзивных устройств. А вот с вертикально установленной картой все было бы замечательно. Тем не менее, различие в расположении контактов разъема - это причина, по которой единственная компания, ранее предлагавшая адаптеры под углом 90 градусов - CableMod - предлагает две версии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #rtx 4090 #cooler master #12vhpwr #atx 3.0 #gx iii gold
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пользователь создал программу для защиты разъема 12VHPWR на RTX 4090 от плавления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось фото правил ЧВК "Вагнер", подписанных Пригожиным в 2014 году
29
Народную GeForce GTX 1650 протестировали в тяжелых ААА-играх — стабильные 50+ FPS во всех проектах
11
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения колонны бронетехники ВСУ огнём артиллерии и минами
4
Leopard ВСУ впервые появился на Луганской ЛБС и уклонился от боя с российским танком, отступив
5
Sky News: Америка может потерять моральное превосходство после передачи Украине кассетных снарядов
11
WSJ: Украинское контрнаступление заглохло из-за дефицита танков, бронемашин и снарядов
4
Economist: ВСУ после неудач в начале наступления рискуют саперами для обезвреживания мин
2
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
3
Министры иностранных дел Турции и России обсудили 'зерновую сделку' и ситуацию на Украине
+
Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву командиров «Азова»
2
Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
+
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
2
США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
5
Отражая наступление, ВС РФ за сутки подбили без малого 40 единиц военной техники ВСУ
2
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
17
Генсек НАТО заявил, что страны-члены альянса займут в Вильнюсе «единую позицию» по Украине
4
Австрийская OMV не хочет покупать газ по завышенным ценам, поэтому продолжит закупать газ у России
1
СМИ: передаваемые США Украине кассетные боеприпасы не срабатывают в 14 % случаев
1
СМИ: Германия будет препятствовать вступлению Украины в состав НАТО на грядущем саммите альянса
2
В сеть попали кадры с транспортировкой на Украину советских Ми-24 из Польши
1

Популярные статьи

Как выглядят идеальные женщина и мужчина по мнению искусственного интеллекта
15
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
41
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
30
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
27
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
11
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
27
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
3
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

kilobait3
20:17
Автор даун. В каком месте указано что он Сэм?
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
хахахер
20:17
после обезжиривания гейзапада,победа замаячит.Щас другая история пишется дурик
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
хахахер
20:13
потому что,воздушного преимущества у всу 0.А без него,война проиграна
Почему ВСУ теряют так много танков и БТР – эксперты назвали слабые стороны украинской тактики
Артём Николаев
20:11
А как до неё дожить? Завтраки про лучшую жизнь в 1991, 1998, 2008, 2014 и 2022 уже поднадоели. На деле это обнуления каждые 10 лет. Но на этот раз всё будет иначе, да?
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
хахахер
20:06
после победы смотри курс
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
Артём Николаев
20:04
У Майков выручка 50 млрд нерублей. Для них вся Россия < 2% что в пределах дневных колебаний курса акций. Как и для Apple, Toyota и любой другой мировой компании. Интереснее другое: во сколько обошлась...
Крупная компания в структуре Минсельхоза переходит с Windows Server и VMware на ПО от российской «Ред софт»
хахахер
20:03
90и падает
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
Джон Ренбо
19:59
Байден ходячий зомби, там мозгов уже нет
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
УдалЁн
19:58
Вот из-за того что вы всех вокруг идиотами считаете, ваши проблемы и возникают.
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
swr5
19:51
Приятные новости! а майкам теперь кукиш с маслом.
Крупная компания в структуре Минсельхоза переходит с Windows Server и VMware на ПО от российской «Ред софт»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем