Раньше владельцам высокопроизводительных видеокарт приходилось прибегать к адаптерам сторонних производителей, чтобы в некоторых случаях избежать чрезмерного изгиба кабеля.

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С тех пор, как Nvidia выпустила огромные видеокарты RTX 4090 и 4080, в одночасье возникла целая индустрия по производству переходников с угловым креплением. Эти две видеокарты настолько широкие, что доходят до самого края некоторых корпусов ATX, в некоторых случаях прижимая дополнительные кабели питания к боковой панели. Для этого требуется адаптер на 90 или 180 градусов, чтобы избежать чрезмерных изгибов кабеля, которые со временем вызывают отсоединение кабелей, что может привести к плавлению кабелей. В связи с этим Cooler Master разработала собственную версию 90-градусного адаптера, первую среди производителей блоков питания.

У Cooler Master нет причудливого названия для своего нового углового разъема, и он обеспечивает только одну ориентацию, которая не является идеальной для всех разновидностей видеокарт RTX 4090 и 4080, но об этом чуть позже. Компания отмечает прочную конструкцию разъема и кабеля в своих маркетинговых материалах, что делает его слишком сложным по сравнению с аналогичными предложениями. Например, компания заявляет, что в ее соединительном механизме используются четыре пружины вместо двух, что обеспечивает вдвое больший контакт. Кроме того, он на 25 % толще других кабелей и требует на 12 % больше усилий для вставки и извлечения. Последнее на первый взгляд звучит плохо, но похоже, что компания разработала его таким образом, что вам потребуется приложить достаточно усилий, чтобы обеспечить прочное соединение.

Угловой кабель Cooler Master действительно выглядит прочным, но его преимущества ещё предстоит проверить первым покупателям.

В целом, Cooler Master заявляет, что ее кабель безопаснее, чем предложения конкурентов, что пока невозможно проверить. Тем не менее, кажется, что это довольно толстый кабель, в отличие от обычных кабелей питания GPU, которые сегодня поставляются с большинством блоков питания ATX 3.0. Также говорится, что кабель может снизить температуру на 5%, что не является выдающимся достижением. Tom's Hardware отмечает, что в настоящее время этот кабель предлагается только для ее нового блока питания GX III Gold 850 Вт, но в будущем он может быть предложен и для других моделей.

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Основная проблема конструкции заключается в том, что специальные контакты находятся под основными разъемами. Это означает, что для некоторых версий видеокарт кабель будет направлен прямо вниз, что нравится большинству пользователей, так как позволяет легко спрятать кабель. Однако на некоторых картах, таких как модели Founders Edition, потребуется, чтобы кабель был направлен прямо вверх, что, как мы думаем, не понравится владельцам эксклюзивных устройств. А вот с вертикально установленной картой все было бы замечательно. Тем не менее, различие в расположении контактов разъема - это причина, по которой единственная компания, ранее предлагавшая адаптеры под углом 90 градусов - CableMod - предлагает две версии.