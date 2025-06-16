Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлено официальное изображение первого флагманского планшета REDMI K Pad
Компания утверждает, что K Pad превзойдëт iPad mini по всем параметрам и станет самым роскошным маленьким планшетом.

16 июня Ван Тэн, занимающий руководящие позиции в подразделениях маркетинга Xiaomi China и бренда REDMI, представил в своём Weibo первый флагманский планшет компании — REDMI K Pad. На официальных изображениях REDMI K Pad выделяется лавандовым цветом корпуса, который сочетается с минималистичным дизайном. Передняя панель оснащена 8,8-дюймовым ЖК-экраном, что позволило снизить стоимость устройства по сравнению с моделями на OLED-матрицах. Из-за особенностей технологии рамки вокруг экрана выглядят немного шире, однако это компенсируется общей эргономикой: толщина корпуса минимальна, а задняя панель с камерой, расположенной в верхнем левом углу, практически не выступает за поверхность. Овальный декоративный элемент вокруг модуля камеры добавляет планшету визуальной лёгкости.


По данным инсайдеров, REDMI K Pad получит чипсет MediaTek Dimensity 9400+, который в тесте Geekbench 6 набирает 2795 баллов в одноядерном и 8626 — в многоядерном режимах. Эти показатели ставят устройство на вершину рейтинга Android-планшетов по мощности. Такой выбор процессора указывает на ориентацию Xiaomi на аудиторию, ценящую скорость и многозадачность.

Кроме того, Ван Тэн в своём посте отметил, что рынок компактных планшетов долгое время находился под влиянием Apple, в то время как Android-устройства страдали от однообразия. REDMI K Pad, по замыслу создателей, должен стать ответом на запросы пользователей, которые хотят получить портативное устройство с топовыми характеристиками без переплаты за премиальный бренд.

На форумах и в соцсетях уже появляются предположения о цене новинки. Аналитики считают, что использование ЖК-экрана и упрощённой камеры позволит Xiaomi удержать стоимость ниже, чем у флагманов Samsung или Huawei, сохранив при этом конкурентоспособную производительность.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#планшет #redmi #гаджет #redmi pad #redmi pad pro #redmi pad se 8.7 4g #redmi pad pro 5g #redmi pad 2 4g
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Началось строительство 865-километрового дорожного коридора в Казахстане
3
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
12
Последняя версия комплекса ПВО M-SHORAD для армии США получит ракеты нового поколения
1
Корпорация "Новый космос" испытала стабилизирующий радар для беспилотников
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Microsoft начнёт следить за экранами пользователей Windows 10 и 11 с помощью функции Copilot Vision
2
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
4
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
3
Озвучена стоимость топовой комплектации Lada Granta Active Cross
2
Mansory представила тюнинг пакет для нового BMW M5 G90
2
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Epic Games подала в суд на крупного разработчика читов для Fortnite
+
Китайский автогигант BYD не намерен сотрудничать с европейскими автопроизводителями
+
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран
+
Google тестирует ИИ-функцию Audio Overviews, превращающую результаты поиска в мини-подкаст
+
Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Эффективность системы THAAD в защите Израиля поставлена под сомнение
2
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
Депутат Мособлдумы назвал зарплату, которая обеспечит пенсию выше 50 тысяч
6

Популярные статьи

10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
10
В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
8
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
85
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
45
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+

Сейчас обсуждают

Александр
15:48
Можно. Вот только если захочешь установить чего ещё, это не сделаешь скачав и кликнув пару раз по программке и придется опять звать настройщика, чтоб он тебе её установил. А если еще учесть зависимост...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Mallory
15:42
Ну так линукс тоже можно установить у знакомого айтишника и пользоваться. Так ведь?
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Leonidvh
15:40
На самом деле чимбал начал писать здравую критику линукса (хотя и не без насмешек над его пользователями). Действительно, кривые и нестабильные репозитории в линуксах - это проблема, далеко не весь со...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Александр
15:34
Тут нет смысла спорить, пока законодательно за продажу бракованных продуктов не введут ответственность. А то как получается? Я иду и покупаю хлам, который можно было подобрать на мусорке, типа торрент...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Александр
15:28
Не надо притягивать зайца за уши.)) Установка и использование - разные вещи.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Alex Z
15:12
скажи еще есть страны где нет коррупции клоун) так ты этих блаженных смотришь ахаха ну с тобой все понятно.
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Alex Z
15:11
а минусы будут клоун? в америке каждая черная мать должна быть спокойна зная что ее сын в безопасности грабит магазин
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
wooopggabg
15:11
> как-то так должно выглядеть меню здорового дистрибутива Linux Чимба, ты же инвалид интеллектуального труда даже не догадался русификацию сделать/включить. Ты не понимаешь, что великопакистанскую мо...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Alex Z
15:10
не знаю у кого там 700 у кого отсоси у тракториста, лично у меня кратно больше. да да зди больше о6осрался обтекай клоун. твои жалкие оправдания меня не интересуют.
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Владимир Кукушкин
15:07
Ты бы это Грибоедову объяснил когда его по всему Ирану голым таскали иранские добродетели как ты их называешь!- впрочем тогда вырезали всё - ВСЁ!- русское посольство!- чувствуется тебе это как бальзам...
Fars: Иран рассматривает удары по военным базам США на Ближнем Востоке как вероятные
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем