Компания утверждает, что K Pad превзойдëт iPad mini по всем параметрам и станет самым роскошным маленьким планшетом.

16 июня Ван Тэн, занимающий руководящие позиции в подразделениях маркетинга Xiaomi China и бренда REDMI, представил в своём Weibo первый флагманский планшет компании — REDMI K Pad. На официальных изображениях REDMI K Pad выделяется лавандовым цветом корпуса, который сочетается с минималистичным дизайном. Передняя панель оснащена 8,8-дюймовым ЖК-экраном, что позволило снизить стоимость устройства по сравнению с моделями на OLED-матрицах. Из-за особенностей технологии рамки вокруг экрана выглядят немного шире, однако это компенсируется общей эргономикой: толщина корпуса минимальна, а задняя панель с камерой, расположенной в верхнем левом углу, практически не выступает за поверхность. Овальный декоративный элемент вокруг модуля камеры добавляет планшету визуальной лёгкости.





По данным инсайдеров, REDMI K Pad получит чипсет MediaTek Dimensity 9400+, который в тесте Geekbench 6 набирает 2795 баллов в одноядерном и 8626 — в многоядерном режимах. Эти показатели ставят устройство на вершину рейтинга Android-планшетов по мощности. Такой выбор процессора указывает на ориентацию Xiaomi на аудиторию, ценящую скорость и многозадачность.

Кроме того, Ван Тэн в своём посте отметил, что рынок компактных планшетов долгое время находился под влиянием Apple, в то время как Android-устройства страдали от однообразия. REDMI K Pad, по замыслу создателей, должен стать ответом на запросы пользователей, которые хотят получить портативное устройство с топовыми характеристиками без переплаты за премиальный бренд.

На форумах и в соцсетях уже появляются предположения о цене новинки. Аналитики считают, что использование ЖК-экрана и упрощённой камеры позволит Xiaomi удержать стоимость ниже, чем у флагманов Samsung или Huawei, сохранив при этом конкурентоспособную производительность.