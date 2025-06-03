Предполагается, что представленная информация о смартфоне может касаться серии OnePlus Ace 6.

Компания OnePlus продолжает расширять линейку устройств среднего сегмента. Согласно данным инсайдеров, в разработке находится модель OnePlus Ace.

По информации от Digital Chat Station, основой новинки станет чипсет Qualcomm Snapdragon 8-й серии, обеспечивающий высокую производительность для игр и многозадачности. Устройство получит 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Это должно сделать изображение более плавным. Дополнительным преимуществом станет поддержка 3D-ультразвукового сканера отпечатков пальцев, который работает быстрее и надежнее оптических аналогов.

Дизайн смартфона обещает стать более дорогим: металлическая рамка сочетается с защитой по стандарту IP68 от пыли и воды. Ëмкость аккумулятора, по слухам, увеличили, что в паре с оптимизацией энергопотребления процессора может обеспечить длительную автономность. Поддержка быстрой зарядки также ожидается, учитывая, что текущая модель Ace 5 Extreme уже предлагает 100 Вт.

OnePlus Ace 6, вероятно, займёт одну из лидирующих позиций в своей линейке, позиционируясь как более дорогая альтернатива базовым версиям. Ожидается, что линейка OnePlus Ace 6, включая Pro-версию, выйдет во второй половине 2025 года. Это соответствует традиционному циклу обновления серии.

Пока деталей о цене нет, но аналитики предполагают, что устройство сохранит баланс между стоимостью и характеристиками, конкурируя с такими брендами, как Xiaomi и Realme.