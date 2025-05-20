В сети появляется всё больше слухов вокруг серии OPPO Find X9. Так одним из заявлений инсайдеров стало сообщение о возможных изменениях в системе камер топовой модели. Согласно информации, полученной от популярного инсайдера, OPPO Find X9 Ultra, вероятно, откажется от 1-дюймового сенсора основной камеры. Вместо этого компания тестирует 200-мегапиксельный датчик с диагональю 1/1,1 дюйма. Отказ от 1-дюймовой матрицы, которая использовалась ещё в Find X7 Ultra, стал неожиданностью. Однако можно предположить, что OPPO сделает ставку на программные улучшения и добавит новые алгоритмы обработки изображений. При этом 200-мегапиксельный сенсор 1/1,1 дюйма, возможно, позволит полностью раскрыть продвинутый зум и детализацию без увеличения размеров модуля.

Кроме того, такой шаг может быть связан с поиском баланса между качеством съëмки, толщиной корпуса и стоимостью производства. Данная тема сейчас активно обсуждается на различных форумах. Пользователи в соцсетях разделились на два лагеря: одни критикуют такое решение компании, а другие считают, что оптимизация важнее "гонки за мегапикселями".

Предстоящая серия смартфонов будет включать в себя четыре модели. Три из них — это версии с чипсетом MediaTek Dimensity 9500, отличающиеся размерами экранов: 6,3 дюйма (компактный вариант), 6,59 дюйма (стандартная версия) и 6,78 дюйма (смартфон большого размера). Все они получат экраны с разрешением 1,5К и плоской рамкой, что сделает их дизайн более современным и лаконичным. Четвёртой моделью станет Find X9 Ultra - флагман данной линейки. По слухам, она получит топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и продолжить сотрудничество с Hasselblad, что должно ещё больше повысить качество мобильной фотосъёмки. Такое сотрудничество может добавить несколько датчиков с разной фокусной длиной, включая перископный телеобъектив. Анонс серии ожидается во второй половине 2025 года, но точные даты пока неизвестны.