При этом в премиум-сегменте Apple заняла первое место с долей почти 40%.

В первом квартале 2025 года мировой рынок планшетов показал уверенный рост: поставки увеличились на 8,5% в годовом исчислении, достигнув 36,8 млн устройств. Такие данные опубликовала аналитическая компания Canalys (ныне часть Omdia), отметив положительную динамику во всех регионах. Однако за этими цифрами скрываются разнонаправленные тенденции, обусловленные экономической политикой, потребительскими предпочтениями и стратегиями брендов.

Большой Китай (включая материковую часть, Гонконг и Тайвань) стал самым быстрорастущим рынком благодаря государственным субсидиям на внутреннее потребление и акциям в честь китайского Нового года. Местные производители, такие как Huawei, Xiaomi и Honor, укрепили позиции за счёт расширения ассортимента и интеграции с экосистемами умных устройств. Например, Huawei делает ставку на премиальные модели с поддержкой 5G, а Xiaomi и Honor привлекают бюджетных покупателей. Это создаёт давление на Apple, которая, сохранив лидерство в сегменте, столкнулась с усилением конкуренции.

Американский рынок развивался в рамках сезонных ожиданий. Резкий рост импорта в январе, вызванный опасениями введения тарифов, сменился спадом в феврале после их отмены. Основной спрос по-прежнему связан с заменой устройств, купленных во время пандемии. Средний цикл обновления планшетов в регионе составляет 4–5 лет, что замедляет рост, однако премиум-сегмент демонстрирует стабильность. Аналитики прогнозируют, что даже при отмене тарифов приоритетность покупок планшетов может снизиться на фоне увеличения срока их эксплуатации.

Несмотря на вялый спрос на корпоративном рынке, образовательный сектор остаётся перспективным. Правительства Японии, Индии, Таиланда и Китая активно внедряют планшеты в учебные заведения через государственные программы. Например, в Индии действует инициатива по обеспечению учащихся из малообеспеченных семей цифровыми устройствами. В то же время сокращение бюджета Министерства образования США вносит неопределённость в долгосрочные закупки в этом регионе.

Apple сохранила глобальное лидерство, поставив 13,74 млн iPad (+14% к прошлому году) и заняв 37,3% рынка. Samsung, несмотря на снижение поставок на 5,2% (6,63 млн), удержала вторую строчку. Главным прорывом года стала Xiaomi, впервые обогнавшая Lenovo: её поставки выросли на 56% (3,07 млн), а доля рынка увеличилась на 2%. Lenovo отгрузила 2,53 млн устройств (+19%), а Huawei, заняв пятое место с 2,39 млн планшетов, продолжает восстанавливаться после санкций.

Эксперты отмечают, что будущее рынка зависит от способности брендов сочетать инновации с доступностью. Премиум-сегмент, где доминирует Apple, остаётся стабильным, но среднеценовой сегмент устройств от китайских производителей набирают обороты за счёт интеграции с IoT и агрессивного ценообразования. В социальных сетях пользователи всё чаще обсуждают планшеты как часть «умного дома», что усиливает спрос на модели с поддержкой экосистем.

Рынок планшетов в 2025 году демонстрирует адаптацию к постпандемическим реалиям: рост обеспечивается государственной поддержкой, образовательными проектами и конкуренцией технологических гигантов, которые борются за лояльность аудитории.