В настоящее время эта серия не представлена ​​на рынке в качестве стандартной DIY-платформы.

На китайском рынке недавно возник ажиотаж вокруг процессоров AMD серии Ryzen AI MAX+ Strix Halo. Эти APU, изначально разработанные для OEM-устройств, неожиданно появились в виде отдельных модулей в корпусе BGA на платформе Xianyu, известной торговлей подержанной электроникой. Данный факт вызвал интерес как среди геймеров, так и среди любителей экспериментов с «железом», поскольку подобные чипы редко попадают в свободную продажу.

Серия Strix Halo позиционируется как высокопроизводительное решение для компактных устройств. Модель Ryzen AI MAX+ 395, например, сочетает мощный CPU, продвинутую встроенную графику RDNA 3+ и нейропроцессор NPU для задач ИИ. Такая интеграция делает APU идеальным для портативных игровых консолей, мини-ПК и устройств с акцентом на энергоэффективность. По данным тестов, опубликованных на форуме Chiphell, чип демонстрирует производительность, сопоставимую с дискретными GPU бюджетного уровня, что открывает перспективы для мобильного гейминга. BGA-корпус предполагает пайку процессора непосредственно на материнскую плату, что исключает его замену пользователем. Поэтому появление «голых» кристаллов вызывает вопросы.

Технические блогеры, такие как Moore’s Law Is Dead, предполагают несколько вариантов:

Несанкционированные поставки — утечка с производственных линий через сотрудников или контрактных сборщиков.

Избыточные запасы — продажа неиспользованных OEM-партий третьими лицами.

Тестовые образцы — утечка инженерных экземпляров до официального анонса.

На платформе Xianyu некоторые продавцы позиционируют APU как «эксклюзив для моддеров», однако подтверждённой информации о совместимых материнских платах пока нет. На данный момент самостоятельная установка APU крайне затруднена. Для работы требуется не только специализированная плата с поддержкой BGA, но и адаптированная прошивка. Однако в сообществах, таких как Reddit (r/hardware), уже обсуждаются возможные сценарии:

Кастомные материнские платы — китайские производители вроде Minisforum могут разработать компактные решения для энтузиастов.

Модификация существующих устройств — установка APU в портативные консоли с аналогичным TDP.

Эксперименты с разгоном — тестирование пределов производительности при нестандартном охлаждении.

Если Strix Halo станет доступен для массового сегмента, это может революционизировать рынок компактных ПК. Высокая интеграция компонентов снижает стоимость систем, а поддержка ИИ-ускорителей добавляет функционал для творческих задач и машинного обучения.

Аналитики отмечают, что AMD, вслед за Intel с его проектом NUC, может создать новую нишу — высокопроизводительные APU для кастомных сборок.