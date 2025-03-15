Версия прошивки этого обновления — R150XXU0AYA1, а еë размер составляет около 6,10 МБ.

Компания Samsung продолжает совершенствовать свои беспроводные наушники, выпустив новое обновление для модели Galaxy Buds 2. Оно следует за недавним апдейтом для старшей версии — Galaxy Buds 2 Pro. Обновление, обозначенное как R150XXU0AYA1, имеет небольшой размер — около 6,1 МБ. Основная задача — улучшение стабильности работы наушников. Хотя подробности не раскрываются, такие патчи обычно устраняют фоновые ошибки, оптимизируют энергопотребление и повышают качество связи между устройствами. Для пользователей это может означать более плавное переключение между подключëнными гаджетами, снижение риска обрывов звука и общее повышение надёжности.

Даже незначительные обновления играют ключевую роль в поддержании производительности. Они часто закрывают уязвимости, усиливают совместимость с новыми версиями операционных систем и улучшают пользовательский опыт. Чтобы установить обновление необходимо:

1. Убедиться, что наушники заряжены.

2. Открыть приложение "Galaxy Wearables" на смартфоне.

3. Перейти в настройки устройства, выбрать «Обновление ПО» и следовать инструкциям.

Следует учесть, что Samsung использует поэтапное распространение, поэтому апдейт может прийти не сразу. Если его нет в списке доступных, оно может появиться немного позже.