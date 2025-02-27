Он доступен только в одной версии памяти 8 ГБ+256 ГБ.

Компания Vivo расширила линейку бюджетных смартфонов, представив в Малайзии модель Y39 5G. Устройство сочетает ёмкий аккумулятор, адаптированное ПО и современные технологии связи по цене 1099 малайзийских ринггитов (около 21 000 рублей). Доступны два варианта расцветки — синий (Ocean Blue) и фиолетовый (Galaxy Purple). Y39 5G выполнен в корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IP64. При весе 205 г и толщине 8,09 мм габариты аппарата составляют 165,7×76,3 мм. На передней панели расположен 6,68-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц и HD+-разрешением (1608×720 пикселей). Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую грань.

В основе смартфона — энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 нм), дополненный 8 ГБ ОЗУ с возможностью расширения за счёт внутренней памяти. Пользователям доступна единственная конфигурация — 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство работает на системе Funtouch OS 15 (базовая платформа — Android 15), оптимизированной под локальные потребности рынка. Главная особенность Y39 5G — аккумулятор ёмкостью 6500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. По данным производителя, полная зарядка занимает всего 83 минуты. Такая батарея обеспечивает до двух дней работы при умеренном использовании.

Основная двойная камера включает датчик на 50 МП (f/1.8) для детальных снимков и вспомогательный 2-Мп сенсор для обработки глубины резкости. Фронтальная камера на 8 МП подходит для селфи и видеозвонков. Смартфон поддерживает двухдиапазонный 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC для бесконтактных платежей и оснащён портом USB-C. Y39 5G ориентирован на пользователей, ценящих автономность и плавную работу системы без переплаты за премиальные функции. Устройство конкурирует с моделями Xiaomi Redmi Note и Realme C-series в среднем ценовом сегменте. Продажи стартовали в Малайзии, а информация о глобальном релизе пока не раскрывается.