Предполагается, что проблема кроется в управлении пропускной способностью телефонов Pixel.

Пользователи смартфонов Google Pixel длительное время сталкиваются с проблемой зависания экрана при использовании различных приложений. Несмотря на то, что Google признал существование этой проблемы, компания пока не выпустила официального исправления. Ситуация особенно обострилась в версиях Android 16 Developer Preview и Beta 1, где пользователи отмечают более частые случаи зависания.

И на днях, известный разработчик ядра Android, Султан Альсаваф, предложил объяснение причин возникновения этой проблемы. По его мнению, корень проблемы кроется в неправильном управлении пропускной способностью телефонов Pixel.

Разработчик сравнивает работу телефона с оживлённым офисом, где различные приложения и процессы (сотрудники) совместно используют ограниченные ресурсы устройства (офисное пространство). В данном случае, система неправильно планирует использование пропускной способности различными частями системы сотовой связи.

Проблема заключается в использовании неправильного типа блокировки в системе. Вместо mutex_lock, который гарантирует, что только один процесс использует ресурс в каждый момент времени, используется менее строгая блокировка (btsdev->lock), позволяющая нескольким процессам одновременно обращаться к ресурсу. Это приводит к некорректному расчёту необходимой пропускной способности для каждого приложения, что вызывает системные задержки и зависания.

Альсаваф предложил решение, которое заключается в создании чётких графиков использования полосы пропускания и обеспечении поочередного доступа процессов к ресурсам. Он также исправил проблему с неправильным расчетом пропускной способности. Разработчик отправил свои предложения по модификации кода в Google, реализовал исправление в собственном ядре и выпустил патч для пользователей Pixel 8. Однако стоит отметить, что установка кастомного ядра может быть рискованной и привести к потере данных или даже повреждению устройства.

В конечном итоге, решение о внедрении исправления для всех пользователей через официальные обновления программного обеспечения остаётся за Google. Пользователи надеются, что компания примет во внимание предложенное решение, протестирует его и в случае успеха включит в будущие обновления системы.