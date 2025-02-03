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СтарыйДед
Представлен геймпад Mechanic G3 V2 с прозрачным корпусом, градиентной окраской и RGB-подсветкой
Устройство предлагает три режима подключения и ряд современных функций.

3 февраля 2025 года компания Mechanic представила новый игровой контроллер G3 V2, который скоро поступит в продажу. Предварительные заказы будут приниматься с 6 по 12 февраля. Mechanic G3 V2 позиционируется как "самый красивый контроллер" в своём ценовом сегменте. Устройство доступно в двух цветовых вариантах: белоснежном и чёрном. Дизайн контроллера отличается матовым прозрачным корпусом с градиентной УФ-краской, что создаёт уникальный внешний вид.

В нём можно выделить следующие основные характеристики:

  • Расположение кнопок аналогично контроллеру Xbox;
  • Кристаллические триггеры;
  • Двойные настраиваемые клавиши "Назад";
  • Двойная RGB-подсветка джойстика;
  • Аккумулятор ёмкостью 1000 мА*ч;
  • Система Quad Hall и собственная система вибрации. 

Кроме того, Mechanic G3 V2 предлагает три режима подключения: проводной, беспроводной 2.4G с частотой передачи данных 1 кГц и Bluetooth с частотой передачи данных 125 Гц. Компания также предлагает версию контроллера с зарядной базой. При этом цена на контроллер составляет 99 юаней (около 1 300 рублей), а комплект с базой будет продаваться по цене 129 юаней (около 1 700 рублей).

Выпуск нового контроллера Mechanic G3 V2 демонстрирует стремление производителей игровых аксессуаров сочетать функциональность с эстетикой. Прозрачный корпус с градиентной окраской и RGB-подсветкой позволяет устройству выделяться на фоне конкурентов, а поддержка различных способов подключения обеспечивает универсальность использования.

Стоит отметить, что рынок игровых контроллеров постоянно развивается, и производители ищут новые способы привлечь внимание геймеров. Mechanic G3 V2 с его уникальным дизайном и доступной ценой может стать популярным выбором среди игроков, ищущих баланс между стилем и функциональностью.

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