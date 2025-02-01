Монитор VA24G25 поддерживает частоту обновления 144 Гц и время отклика движущегося изображения 1 мс.

ViewSonic расширяет линейку игровых мониторов, представив новую модель VA24G25. Этот монитор привлекает внимание не только своими техническими характеристиками, но и довольно низкой ценой в $55. VA24G25 оснащëн 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080) и соотношением сторон 16:9. IPS-панель обеспечивает широкие углы обзора в 178 градусов по горизонтали.

В качестве ключевых особенностей монитора можно выделить: частоту обновления в 144 Гц в разогнанном режиме (120 Гц в стандартном), время отклика 4 мс (GTG) и 1 мс (MPRT), яркость 400 кд/м², статическую контрастность 1500:1, а также глубину цвета 6-бит + FRC (имитация 8-бит).

ViewSonic VA24G25 оснащён технологией Eye ProTech+, которая использует аппаратную фильтрацию синего света второго поколения. Эта технология снижает вредное воздействие синего света до 40%, не вызывая при этом жёлтого оттенка изображения. Кроме того, технология Flicker-Free устраняет мерцание экрана, что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Монитор оснащён портом VGA (с поддержкой до 75 Гц) и портом HDMI 1.4, который обеспечивает частоту обновления 144 Гц в разогнанном режиме. VA24G25 также поддерживает технологию FreeSync, что обеспечивает отсутствие разрывов изображения при использовании с совместимыми видеокартами. ViewSonic VA24G25 поддерживает регулировку наклона в диапазоне от -5 до 20 градусов, что позволяет настроить комфортный угол обзора.

Монитор также совместим с креплением VESA (100 мм x 100 мм), что даёт возможность легко монтировать его на стену или установить в многомониторную установку. Стоит отметить, что VA24G25 имеет сертификат энергоэффективности уровня 1, что делает его экологически безопасным выбором.