Qualcomm ведëт разработку чипсета Snapdragon 8s Elite, который получат смартфоны Xiaomi, OPPO и др.

В октябре 2024 года компания Qualcomm представила новейший Snapdragon 8 Elite, который сразу же привлёк внимание многих благодаря своим впечатляющим характеристикам и улучшениями. Однако, помимо этого топового чипа, есть слухи о подготовке новой мобильной платформы — Snapdragon 8s Elite, которая позиционируется как более доступный и мощный вариант для среднего и высокого классов смартфонов.

Чипсет Snapdragon 8 Elite построен на 3-нм техпроцессе и демонстрирует значительное улучшение производительности по сравнению с предшественником, Snapdragon 8 Gen 3. Он обеспечивает до 45% повышение производительности в одноядерном и многоядерном режимах. Чип потребляет до 27% меньше энергии, что существенно увеличивает время автономной работы устройств. Графический процессор Adreno 830 также показывает экономию энергии на 40%. В свою очередь, Snapdragon 8s Elite позиционируется как более доступная, но всё ещё мощная альтернатива Snapdragon 8 Elite. По словам инсайдера Digital Chat Station, этот чипсет может показать результаты в AnTuTu выше 2 миллионов баллов, что близко к показателям Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300. Архитектурное сочетание X4+A720 с повышенной частотой обеспечивает отличную производительность при решении сложных задач.

Многие известные бренды, такие как Xiaomi, REDMI, OPPO, iQOO и Honor, активно готовят новые модели, оснащённые чипсетом Snapdragon 8s Elite. Данные модели будут иметь достаточно мощные камеры, а также аккумуляторы с большой ёмкостью, некоторые из которых могут достигать ёмкости в 7000 мА*ч. Также стоит отметить, что серия CIVI 5 от Xiaomi может первой получить Snapdragon 8s Elite по всему миру, хотя эта новость ещё не подтверждена официально. Кроме того, ожидается, что REDMI Turbo 4 Pro, который выйдет в апреле, также будет оснащён данным чипсетом.