Он оснащëн прямым экраном, который, как предполагается, будет иметь одинаковую рамку со всех четырëх сторон.

В наступающем 2025 году фанаты Apple могут ожидать несколько значительных обновлений в линейке смартфонов компании. Одним из наиболее ожидаемых устройств станет iPhone 16E, ранее известный как iPhone SE 4, а также новая серия iPhone 17, включая модели iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Slim (или iPhone 17 Air). Недавно опубликованные рендеры показывают, что iPhone 16E будет иметь прямой экран с одинаковой шириной рамок со всех четырёх сторон. Фронтальная камера сохранит классическую чёлку, характерную для дизайна Apple. На задней панели устройства будет расположена одна камера и одна вспышка, а корпус будет выполнен в чисто белом цвете, выглядя очень минималистично.

iPhone 16E предполагается оснастить новейшим чипом Apple серии A18, который будет работать в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Это устройство станет первым в линейке SE, оснащëнным независимо разработанным Apple чипом основной полосы пропускания 5G. Экраном будет 6,1-дюймовая OLED-панель, а основная камера будет оборудована 48-мегапиксельным сенсором Sony Exmor IMX904. Корпус устройства будет выполнен из алюминия, а само устройство будет поддерживать технологию Face ID и функции Apple Intelligence. Устройство будет оснащено батареей ёмкостью 3279 мА*ч, которая поддерживает б зарядки быструю зарядку мощностью 20 Вт, иметь сертификат защиты от пыли и влаги уровня IP68, а также будет совместимо с беспроводными зарядными устройствами стандартов Qi2 и MagSafe. По предварительным оценкам, цена iPhone 16E может варьироваться в диапазоне от 499 до 549 долларов США.