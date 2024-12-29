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СтарыйДед
Tesla ограничивает покупку аксессуаров на текущие модели, что намекает на скорый запуск Model y
На данный момент ежедневная производственная мощность новой модели составляет около 200 единиц.

В последнее время появилось множество информации об обновлённой версии Tesla Model Y, особенно после появления шпионских фотографий и сообщений из различных источников. Согласно последним сообщениям, ежедневное производство Tesla Model Y уже превышает 600 единиц, из которых примерно треть составляют обновлённые версии. Это указывает на то, что Tesla активно готовится к массовому производству новой Model Y. Кроме того, компания начала ограничивать закупку аксессуаров для текущей модели, что ещё больше подтверждает подготовку к запуску новой версии. 

Шпионские фотографии показывают, что новая Tesla Model Y претерпела некоторые изменения во внешнем дизайне, но всё же сохраняет семейный стиль Tesla. Боковая часть кузова остаётся практически такой же, как у текущей модели, с характерной формой фастбэка. Хотя конкретные размеры новой Model Y ещё не объявлены, ожидается, что длина автомобиля может быть слегка скорректирована, но колёсная база, вероятно, останется без изменений. Это означает, что внутреннее пространство автомобиля останется комфортным. Интерьер новой Tesla Model Y также подвëргся значительным изменениям. Новый автомобиль будет иметь дизайн, аналогичный новой Model 3, с многофункциональным рулевым колесом нового стиля и внешней подсветкой. Одним из заметных изменений является отмена традиционного рычага переключения передач, который будет заменён сенсорным переключателем передач, встроенным в левую часть экрана. Это делает интерьер более современным и технологичным. 

Ожидается, что новая Model Y будет оснащена аккумулятором большей ёмкости и более эффективным двигателем. Автомобиль, вероятно, будет использовать тот же пакет HW4, что и Cybertruck, который обеспечивает значительные улучшения в автономных функциях вождения. Кроме того, новая Model Y может получить обновлённый пакет автопилота и систему полностью автономного вождения (FSD). Реализация FSD значительно повысит конкурентоспособность новых автомобилей. Официальный запуск ожидается в начале 2025 года, включая рынки в Китае и США. На различных рынках будут доступны как двухрядные, так и трëхрядные версии, расширяя возможности текущей 5-местной конфигурации.

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