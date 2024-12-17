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СтарыйДед
Представлен неофициальный рендеринг электромобиля Xiaomi YU7
Xiaomi YU7 будет официально представлен в июне/июле 2025 года.

9 декабря 2024 года был официально анонсирован первый внедорожник от Xiaomi Motors - Xiaomi YU7. Хотя ранее официальные лица Xiaomi публиковали только фотографии передней стороны и вида сбоку автомобиля, но на днях появились сторонние рендеринги, созданные на основе этих официальных изображений.

Xiaomi YU7, как модель внедорожника, отличается значительно высоким клиренсом. Автомобиль не только сохраняет многие элементы дизайна своего предшественника, седана Xiaomi SU7, но и имеет ярко выраженный спортивный стиль. Особенно заметны чёткие линии, если смотреть на автомобиль сбоку. Согласно предоставленной информации, масса кроссовера составляет 2405 кг, что указывает на солидную конструкцию и мощную силовую систему. При этом габаритные размеры Xiaomi YU7 составляют: длина: 4999 мм; ширина: 1996 мм; высота: 1600 мм; колëсная база: 3000 мм.

Официальная презентация Xiaomi YU7 должна состояться летом 2025 года, примерно в июне или июле. Предполагается, что стартовая цена Xiaomi YU7 будет немного выше, чем у Xiaomi SU7, которая может составлять около 250 000 юаней (примерно 3 500 000 рублей). Имеющиеся данные показывают значительный интерес к новой модели. На 50-й неделе 2024 года, с 8 по 15 декабря, объëм страхования Xiaomi за одну неделю составил 5800 единиц, что на 400 единиц больше, чем в предыдущем месяце. Объем заказов Xiaomi за тот же период достиг 6500, и он продолжает расти. Это указывает на высокий спрос на новую модель даже до её официального выпуска.

Xiaomi YU7 будет уже вторым электромобилем в линейке компании после седана SU7, который продаётся как в стандартной версии, так и в спортивной комплектации Ultra. Вместе со своими впечатляющими техническими характеристиками и спортивным дизайном, Xiaomi YU7 обещает стать серьёзным конкурентом на рынке электромобилей.

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