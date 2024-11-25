Также известно, что он будет иметь некоторую интеграцию с Apple Vision Pro.

В апреле 2021 года Apple представила свой инновационный аксессуар для отслеживания предметов, известный как AirTag. За прошедшие три с половиной года это устройство не подвергалось значительным обновлениям, но сейчас появились слухи о том, что новая версия AirTag находится в активной разработке и готовится к выпуску.

Ещё в мае этого года зарубежные СМИ сообщили, что Apple работает над новым поколением AirTag, которое получило кодовое название B589. При этом AirTag проходил производственное тестирование вместе с азиатскими партнерами-производителями и, вероятно, будет выпущен в середине 2025 года. Ожидается, что новый AirTag будет оснащён более современным чипом, который существенно улучшит функцию отслеживания местоположения. Это может включать в себя использование сверхширокополосного чипа второго поколения, который был представлен в моделях iPhone 15 в прошлом году. Более современный чип позволит функциям точного позиционирования работать на больших расстояниях, обеспечивая более точное и надёжное отслеживание.

Кроме того, ожидается, что в новом AirTag будет улучшена громкость встроенного динамика и увеличено время автономной работы. Внешний дизайн устройства, однако, останется прежним, поэтому серьёзных изменений в этом аспекте не ожидается. Одним из важных моментов нового AirTag станет усиленная защита от слежки. Также Минг-Чи Куо, известный аналитик цепочки поставок Apple, ранее упоминал, что AirTag 2 будет иметь некоторую интеграцию с Apple Vision Pro, хотя конкретные подробности пока не раскрыты. Это может указывать на более глубокую интеграцию устройств в экосистему Apple, особенно в контексте будущих технологий, таких как AR/VR.