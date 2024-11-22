Будет представлено как минимум 12 продуктов с самой высокой ценой в один миллион долларов.

В последние недели технологический мир был наполнен слухами и ожиданиями вокруг будущих продуктов китайского гиганта Huawei. Наконец, официальные новости подтвердили, что компания проведёт церемонию брендирования Huawei Mate 26 ноября. Это событие обещает быть одним из самых значительных в году, и уже известно, какие новинки будут представлены.

Самой важной новинкой станет серия Huawei Mate 70, которая включает в себя модели Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+, и эксклюзивную версию Mate 70 RS Extraordinary Master. Эти смартфоны уже создали значительный ажиотаж на рынке, и миллионы людей сделали предварительные заказы. Mate 70 и Mate 70 Pro будут оснащены мощными процессорами, до 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Mate 70 Pro+ будет иметь еще более мощную конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Все модели серии Mate 70 будут обладать высококачественными камерами, включая 50-Мп основную камеру, 16-Мп инфракрасную камеру и 13-Мп фронтальную камеру. Mate 70 Pro и Pro+ получат более мощные телекамеры и перископические камеры, в то время как стандартная модель будет иметь 12-Мп телекамеру. Зарядка будет варьироваться от 66 Вт для стандартной модели до 100 Вт для Pro и Pro+ моделей.

Помимо серии Mate 70, Huawei также представит новый мобильный телефон со складным экраном – Mate X6. Этот смартфон оснащён новой архитектурой Xuanwu и системой задней камеры с четырьмя камерами. Эти инновации улучшат производительность, время автономной работы, качество изображения и другие аспекты устройства.

Для любителей планшетов Huawei приготовила новый 13,2-дюймовый MatePad Pro, который официально называется «самым мощным планшетом Hongmeng в истории». Этот планшет будет иметь большой 13,2-дюймовый экран и, как ожидается, будет стоить около 5000 юаней (примерно 69 500 рублей).

Huawei также представит:

- Huawei FreeBuds Pro 4. Первая TWS-гарнитура, оснащённая HarmonyOS NEXT. Это значительное улучшение в линейке беспроводных наушников компании.

- Huawei WATCH D2. Часы, используемые в качестве наручного амбулаторного регистратора артериального давления, который станет ещё одним шагом в направлении здравоохранения и фитнеса.

- Хотя официального анонса ещё нет, есть новости о том, что Huawei также выпустит ещё одни новые часы.

Huawei продолжает расширять своё присутствие и на рынке умных автомобилей:

- Zhijie S7, созданный совместно с Chery, этот автомобиль станет новым шагом в сотрудничестве между двумя компаниями.

- Zunjie S800, первая модель бренда Zunjie стоимостью в миллион долларов. Ожидается, что автомобиль будет официально представлен в 2025 году.