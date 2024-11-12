Также он поддерживает 3D-разблокировку по лицу, а датчик отпечатков пальцев расположен сбоку в кнопке питания.

В последнее время в Интернете активно обсуждается появление нового складного смартфона от Huawei, который, по всеобщему предположению, может получить название Huawei Mate X6. Недавно появившаяся фотография неизвестного нового телефона с передней камерой, имеющего дизайн с тремя отверстиями, типична для смартфонов Huawei, только подтвердила имеющиеся слухи. Данные селфи-камеры поддерживают 3D-разблокировку по лицу. Также у него имеется большая кнопка питания для разблокировки, которая оснащена датчиком отпечатков пальцев.

Ранее в этом месяце Ю Чэндун, управляющий директор Huawei и председатель Terminal BG и подразделения Smart Car Solutions BU, объявил о выпуске самого мощного Mate в истории компании. Многие полагают, что этот «самый мощный Mate» может быть частью серии Huawei Mate 70, которая, вероятно, будет выпущена одновременно с новым складным смартфоном Huawei Mate X6. В сентябре этого года Huawei представила инновационный мобильный телефон с тройным складным экраном — Huawei Mate XT. Этот смартфон отличается самым большим размером экрана и самой тонкой толщиной корпуса среди телефонов со складным экраном и оснащён рядом передовых технологий. Однако, из-за своей сложной конструкции и высокой цены, Huawei Mate XT остается доступным только для ограниченного круга пользователей.

Теперь внимание смещается к Huawei Mate X6, который, как ожидается, появится уже до конца 2024 года. Презентация новых устройств, включая Mate X6 и серию Mate 70, запланирована на 19 ноября 2024 года в Китае. Mate X6, вероятно, будет оснащён усовершенствованной системой камер, улучшенным шарниром и новым процессором, скорее всего, Kirin 9010 или будущим «суперядерным» чипом, который будет использоваться в серии Mate 70. Huawei Mate X6 может стать одним из самых тонких и универсальных складных смартфонов на рынке, сочетая в себе передовые технологии и относительно доступную цену.