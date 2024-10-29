В настоящее время данный результат занимает первое место по длительности.

Китайская компания Honor готовится к выпускам новых устройств в конце октября и обещает новые инновации в мире смартфонов и операционных систем. Сначала, 23 октября, Honor представил свою новую операционную систему - MagicOS 9.0. Эта версия отмечена рядом новых функций, особенно в области искусственного интеллекта. Одной из ключевых особенностей стал AI Agent, персональный помощник, который использует анализ языка и понимание пользовательского интерфейса для более эффективного взаимодействия с пользователями.

Спустя неделю после презентации MagicOS 9.0, 30 октября, состоится официальный запуск серии смартфонов Honor Magic 7. Ожидается, что эта серия будет включать несколько моделей, среди которых особое внимание привлечёт флагманский смартфон Honor Magic 7 Pro.

И в преддверии запуска, проведëнные тесты показали выдающуюся производительность Honor Magic 7 Pro с батареей ёмкостью 5850 мА*ч. В тесте на экстремальное время автономной работы смартфон проработал 8 часов 28 минут, что является одним из лучших результатов в базе данных.

После трёхчасового теста на лёгкую выносливость у устройства осталось 73% заряда батареи, а после шестичасового тяжелого теста - 19%. Эти результаты говорят о высоком уровне энергоэффективности устройства, особенно при использовании новой технологии проверки спектра импеданса и чипа управления энергоэффективностью E2.