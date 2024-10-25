Xiaomi Mi 15 сократил рамки до 1,38 мм, в то время как iPhone 16 Pro имеет рамку размером от 1,41 мм.

В текущем году дизайн флагманских мобильных телефонов продолжает эволюционировать, особенно когда речь идёт о границах экрана. Сверхузкие рамки в новых моделях, таких как iPhone 16 Pro, произвели значительное впечатление на рынке. Однако и китайские производители, такие как Xiaomi, также активно работают над совершенствованием дизайна своих устройств.

Недавно официальные представители Xiaomi раскрыли некоторые детали дизайна своей новой серии Xiaomi 15. Одним из ключевых аспектов этого обновления является использование сверхузких рамок. Модель Xiaomi 15 оснащена 6,36-дюймовым прямым экраном с четырьмя равными рамками со всех сторон, каждая из которых имеет толщину всего 1,38 мм. Это достижение заметно превышает предыдущие модели Xiaomi Mi 14, где три стороны составляли 1,61 мм, а нижняя часть (подбородок) — 1,71 мм. Xiaomi 15 Pro также впечатляет своими размерами и весом. Этот смартфон весит всего 213 грамм и имеет толщину 8,35 мм, с весовым балансом почти 50:50. Экран Xiaomi 15 Pro представляет собой полноэкранный дисплей с четырьмя микроизогнутыми краями, покрытый стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, и использует керамическую линзу дизайна DECO на задней панели.

IPhone 16 Pro

Сравнивая эти характеристики с новыми моделями iPhone 16 Pro, становится ясно, что Xiaomi 15 имеет более однородные рамки. В то время как iPhone 16 Pro имеет верхнюю и нижнюю границы по 1,41 мм и левую и правую границы по 1,44 мм, Xiaomi 15 достигает одинаковой ширины всех четырех сторон в 1,38 мм. Это делает Xiaomi 15 более симметричным и эстетически привлекательным. Некоторые аналитики предполагают, что неравномерность рамок в iPhone 16 Pro может быть связана с увеличением размера экрана с 6,12 дюймов до 6,27 дюймов. В противоположность этому, остальные модели серии iPhone 16, включая iPhone 16 Pro Max, имеют стандартную физическую четырехстороннюю ширину, хотя размер их экранов немного больше, чем у Xiaomi 15.