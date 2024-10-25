Также они будут поддерживать такие функции, как полнофункциональный NFC, инфракрасный пульт дистанционного управления, два динамика и линейные двигатели.

Серия смартфонов iQOO Neo 10, как сообщается, успешно прошла необходимые сертификационные процедуры, подготавливая её для официального выпуска. Ожидается, что эта серия будет представлена уже в декабре текущего года.

Стандартная комплектация смартфонов iQOO Neo 10 будет оснащена мощной технологией супер-флэш-зарядки с мощностью 120 Вт, что существенно ускорит процесс зарядки устройства. Ёмкость аккумулятора также будет увеличена, по сравнению с предшественником. Она будет иметь ёмкость 6000+ мА*ч, обеспечивая более длительную автономную работу. В линейке iQOO Neo 10 будут представлены различные версии, отличающиеся по используемым процессорам. Стандартная версия будет оснащена мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8G3, в то время как версия Pro будет использовать процессор MediaTek Dimensity 9400. Эти процессоры обеспечат высокую производительность и эффективность работы устройства.

Хотя серия iQOO Neo 10 не ориентирована на достижение максимальных результатов в области обработки изображений, она вполне удовлетворяет потребностям обычной фотографии. Это обусловлено позиционированием продукта и соображениями контроля затрат. Слишком сильная фокусировка на производительности изображения могла бы привести к компромиссам в других аспектах, что негативно бы повлияло на общую производительность устройства. С точки зрения функциональной конфигурации, серия iQOO Neo 10 будет поддерживать ряд практических функций. Среди них полнофункциональный NFC, инфракрасный пульт дистанционного управления, два динамика и линейные двигатели. Эти функции обеспечат удобство и комфорт использования смартфона в различных сценариях.