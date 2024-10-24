Кроме двух необычных представленных расцветок будут иметься и такие цвета, как белый, чёрный и синий.

Компания Honor Mobile утром 24 октября официально анонсировала новое цветовое решение для своей серии смартфонов Honor Magic 7 – Zhaoxia Gold. Одновременно с этим, Honor также объявила о назначении художественного и эстетического представителя для Honor Magic 7, которым стала @ZhuZhu.

Цвет Zhaoxia Gold для Honor Magic 7 отличается от традиционного золотого оттенка. Он представляет собой более мягкий и нежный тон. Этот цвет уже признан одним из самых популярных в текущем году. Когда свет падает на корпус телефона, можно наблюдать сложный градиент, включающий красный, оранжевый, белый и другие цвета, что создаёт отчётливый и непредсказуемый эффект. Официальное описание описывает этот цвет как утреннее сияние, которое придаёт цвет, а технологии рисуют красоту утреннего солнца, а текущая вода генерирует золото, свободно запечатлевая данные моменты. Это сочетание цвета природы с красотой технологий и сплетает мечту о свободе и тоску по утреннему сиянию моря.

Ранее анонсированный цвет Moon Shadow Grey отличается плавным дизайном текстуры, создавая более стабильную и технологичную атмосферу. Этот дизайн вдохновлён научно-фантастическим фильмом «Путешествие на Луну», что придаёт телефону футуристический вид. Цвет Moon Shadow Grey напоминает поверхность Луны. Этот цвет является данью уважения духу свободных исследований, который пропагандирует Honor. Помимо Zhaoxia Gold и Moon Shadow Grey, серия Honor Magic 7 также будет предлагать другие цветовые варианты, такие как белый, чёрный и синий. Каждый из этих цветов имеет свою уникальную концепцию дизайна, что позволяет пользователям выбрать устройство, соответствующее их индивидуальному стилю.

Серия Honor Magic 7 в настоящее время находится на предрелизной стадии, и официальная конференция по запуску запланирована на 30 октября в 19:30 по местному времени. На этой конференции будут представлены все новые устройства и их инновационные особенности, включая улучшенные камеры и продвинутые функции искусственного интеллекта, такие как AI-агент Yoyo, который может выполнять различные задачи, от заказа кофе до управления подписками и планирования путешествий.