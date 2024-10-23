Некоторые из опубликованных способов применимы и к более старым iPhone, в зависимости от модели.

Каждый раз, когда Apple выпускает новую серию iPhone и обновляет операционную систему, многие пользователи выражают обеспокоенность по поводу времени автономной работы своих устройств. Несмотря на то, что серия iPhone 16 демонстрирует значительное улучшение в этом аспекте, некоторые пользователи всё ещё могут столкнуться с проблемами автономной работы. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь увеличить время автономной работы вашего iPhone, особенно для новых моделей и iOS 18, хотя некоторые из этих советов применимы и к более старым устройствам.

Отключите зеркалирование экрана

Функция зеркалирования экрана на iPhone позволяет управлять вашим устройством через Mac и получать уведомления на дисплее вашего компьютера. Хотя это не разряжает батарею iPhone напрямую, постоянное соединение между устройствами может уменьшить срок службы батареи. Даже если приложение iPhone Mirroring на вашем Mac закрыто, уведомления продолжают появляться, что может повлиять на автономность.

Удалите ненужные виджеты экрана

В iOS 18 вы можете размещать виджеты и значки приложений в любом месте скрытой сетки вашего iPhone, что может привести к более частому использованию виджетов. Однако эти мелкие компоненты могут влиять на срок службы батареи. Если вы не часто используете определённый виджет на главном экране или экране блокировки, рекомендуется удалить его, чтобы сохранить заряд батареи. Например, один пользователь сообщил, что после удаления виджета экрана блокировки расход батареи ночью снизился с 20% до 10%.

Используйте тёмный режим

Включение тёмного режима может существенно экономить электроэнергию, особенно на OLED-дисплеях, которые потребляют меньше энергии при отображении тёмных пикселей. Исследование Университета Purdue 2021 года показало, что использование тёмного режима на улице в солнечную погоду может сэкономить до 47% заряда батареи. Даже при повышенной яркости экрана в тёмном режиме потребляется такое же количество энергии, как и при пониженной яркости в светлом режиме.

Проверьте иконки в центре управления

Центр управления в iOS 18 стал настраиваемым, позволяя пользователям выбирать собственные параметры управления, включая сторонние приложения. Некоторые из этих иконок анимированы, и эти анимации могут влиять на срок службы батареи. Хотя это не имеет большого значения, знать об этом всё равно полезно. Например, полноразмерный переключатель управления музыкой, отображающий обложки альбомов, может потреблять больше энергии.

Удалите управление блокировкой экрана

В iOS 18 вы можете заменить или удалить кнопки камеры и фонарика на экране блокировки. Если вы часто держите свой iPhone в кармане и случайно нажимаете эти кнопки, оставление включенного фонарика или камеры может существенно повлиять на срок службы батареи. Удаление этих кнопок может помочь избежать ненужного расхода энергии.

Отключите дисплей ProMotion

Если у вас iPhone 16 Pro или другая модель с поддержкой частоты обновления ProMotion 120 Гц, понижение частоты до 60 Гц может продлить срок службы батареи. Вы можете отключить ProMotion, включив режим низкого энергопотребления или настроив это через приложение «Настройки» в разделе «Доступность» и «Динамика».

Отключите события в реальном времени

События в реальном времени позволяют приложениям обновлять уведомления на экране блокировки или через Smart Island. Эти уведомления, особенно в сочетании с функцией всегда включенного дисплея на моделях Pro, могут разряжать аккумулятор. При низком заряде батареи вы можете отключить эти уведомления в настройках или для конкретных приложений.

Отключите тактильную обратную связь с клавиатуры

Опция клавиатуры Apple, обеспечивающая тактильную обратную связь при нажатии экранных клавиш, может разряжать аккумулятор. Хотя это делает процесс набора текста более приятным, отключение этой функции в настройках может помочь сохранить заряд батареи.

Удалите AirTags

Если у вас есть AirTag, он может периодически отправлять сигналы на ваш iPhone, что может повлиять на срок службы батареи. Если AirTag в настоящее время не используется, рассмотрите возможность удаления его из вашего iPhone.

Не заряжайте аккумулятор полностью

На моделях iPhone 15 и iPhone 16 вы можете использовать функцию «Оптимизация зарядки», которая предотвращает заряд аккумулятора выше 80%. Это может быть полезно, если вы часто используете свой iPhone дома, хотя если вам нужна полная зарядка на весь день, эту функцию лучше отключить. Настройки также позволяют ограничить зарядку до 85%, 90% или 95%, что может положительно повлиять на состояние батареи в долгосрочной перспективе.