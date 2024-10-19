Также показали расположение кнопок управления и различных слотов.

Сегодня, 19 октября 2024 года, появились новые детали об ожидаемом смартфоне Honor Magic 7 Pro, которые позволяют понять его дизайн и некоторые технические характеристики. Honor Magic 7 Pro, в отличие от стандартной модели Honor Magic 7, сохранит изогнутый OLED-экран по всем краям. Этот дизайн включает в себя почти равномерную ширину передней рамки со всех четырёх сторон и фронтальную камеру в форме таблетки, которая будет меньшего размера по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, Honor Magic 7 Pro будет поддерживать 3D-face технологию и иметь высокую частоту обновления экрана - 120 Гц при разрешении 1.5K. Смартфон будет иметь кнопку питания и кнопки громкости, расположенные на правой грани. Также виден интерфейс Type-C и слот для двух SIM-карт, но при этом не будет никаких независимых кнопок камеры.

На задней панели Honor Magic 7 Pro ожидается расположение четырёх задних камер, расположенных в крупном модуле, находящемся по центру. Камеры включают 50-мегапиксельный основной сенсор OmniVision OV50H, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и высокоразрешающий 180- или 200-мегапиксельный Samsung HP3 перископический телефотообъектив. Кроме того, модуль камеры будет оснащён LiDAR-сенсором, цветовой температурой сенсором и мощным LED-флешом.

Также на буклете говорится, что неисправности смартфона, вызванные неправильной установкой защитного стекла с UV-клеем, не подлежат гарантийному обслуживанию. А для лучшего управления и работы сенсора отпечатка пальца рекомендуется использовать оригинальную защитную плёнку. Также при вставке симки необходимо обратить внимание на направление выреза карты, и указывается, что именно вырезанная часть вставляется в карт-слот первой.