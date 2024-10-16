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СтарыйДед
Как стандартная, так и Pro-венсия Oppo Find X8 получат Dimensity 9400, оперативку LPDDR5x и UFS 4.0
Перед релизом, который состоится 24 октября, появился лист спецификаций, раскрывающий все характеристики обоих телефонов.

Компания Oppo готовится к значительному мероприятию, которое состоится 24 октября в Китае. В этот день будут официально представлены флагманские смартфоны серии Find X8, включая модели Find X8 и Find X8 Pro. Перед анонсом в сети появились подробные спецификации обоих устройств, позволяющие понять, что ожидать от этих новинок.

Оба смартфона, Find X8 и Find X8 Pro, будут иметь несколько общих характеристик, которые делают их привлекательными для пользователей. К ним относятся:

- Оптический сканер отпечатков пальцев на дисплее;

- Два динамика;

- ИК-бластер;

- Линейный двигатель оси X;

- NFC и Beacon Link, поддерживающий звонки через Bluetooth при отсутствии мобильной сети;

- Предустановленная Android 15 с пользовательским интерфейсом ColorOS 15.

Что касается стандартной версии Oppo Find X8, то он оснащён 6,59-дюймовым плоским дисплеем Tiama OLED с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Дисплей также оборудован ШИМ-затемнением 2160 Гц для комфорта глаз. Смартфон работает на мощном чипсете Dimensity 9400, дополненном оперативной памятью LPDDR5x и внутренним хранилищем UFS 4.0. Устройство оснащено батареей ёмкостью 5630 мА*ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную (магнитную) зарядку мощностью 50 Вт.

На задней панели установлена тройная камера Hasselblad, включающая 50-мегапиксельный датчик LYT-700 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик Samsung JN5 и 50-мегапиксельный датчик LYT-600 с 3-кратным перископическим телеобъективом с OIS. Фронтальная камера представляет собой 32-мегапиксельный датчик Sony MX615. Толщина телефона составляет 7,85 мм, а вес — 193 грамма. Передняя и задняя панели изготовлены из стекла Corning Gorilla Glass и имеют рейтинг IP68/69. Смартфон доступен в нескольких вариантах цвета: Starry Black, Breeze Blue, Light White и Bubble Pink. Варианты хранения включают 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

В свою очередь, Oppo Find X8 Pro отличается немного большим 6,78-дюймовым дисплеем BOE micro-quad-curved, также имеющим частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 4500 нит. Дисплей оборудован ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц. Как и его аналог, он использует процессор Dimensity 9400, оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора в Find X8 Pro немного больше — 5910 мА*ч, с аналогичными возможностями зарядки: проводной 80 Вт и беспроводной магнитной 50 Вт. Система задней камеры в Find X8 Pro включает 50-мегапиксельный датчик LYT-800 с OIS, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик Samsung JN5, 50-мегапиксельный LYT-600 3x перископический телеобъектив с OIS и дополнительный 50-мегапиксельный IMX858 6x перископический телеобъектив с OIS. Фронтальная камера остается 32-мегапиксельной Sony MX615. Камера поддерживает режимы Hasselblad Portrait, включая портрет с мягким светом и фильтры Fuji, а также кнопку Quick Capture.

Толщина устройства составляет 8,24 мм, а вес — 215 граммов. Защита также обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass с рейтингом IP68/69. Доступные конфигурации включают 12 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+1 ТБ и специальную версию Satellite Edition с 16 ГБ+1 ТБ. Цвета: Starry Black, Breeze Blue и Light White. Одной из интересных фич, представленных в новых моделях, является кнопка Quick Capture на Find X8 Pro. Эта кнопка, напоминающая решение для новых айфонов, разработана для быстрого запуска камеры и обеспечивает тактильную виброотдачу, что делает её удобной для использования в портретном и ландшафтном режимах.

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