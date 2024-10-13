Также стали известны некоторые характеристики дисплея и камер.

12 октября известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал конфигурацию нового устройства, которое, по некоторой информации, может быть Honor Magic 7 Pro. Серия Honor Magic 7, как ожидается, будет оснащена новой флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и официально будет выпущена в конце октября.

Honor Magic 7 Pro, по словам DCS, будет оснащён плоским OLED-экраном с четырьмя изогнутыми углами и поддержкой высокой частоты обновления в 120 Гц. Экран будет иметь разрешение 2K и использовать технологию 8T LTPO, которая позволяет динамически изменять частоту обновления в зависимости от использования устройства, что помогает экономить батарею. Ёмкость аккумулятора Honor Magic 7 Pro практически не изменится, по сравнению с предшественником, и составит около 5600 мА*ч (типовое значение). Устройство будет поддерживать 100-ваттную проводную быструю зарядку и беспроводную зарядку с мощностью до 66 Вт.

Что касается его системы камер, то его основная камера, вероятно, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором OmniVision OV50H, который также используется в таких устройствах, как Huawei Pura 70 и Xiaomi Mi 14. Кроме того, устройство будет иметь 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Для более продвинутой версии, Honor Magic 7 Ultimate Edition, может быть использован новый датчик OV50K, хотя его выпуск ожидается только в первом квартале 2025 года. Кроме того, Honor Magic 7 Pro будет обладать одноточечным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев под экраном, который обеспечит точное чтение отпечатков даже при влажных или жирных пальцах. Кроме того, устройство поддерживает 2D распознавание лица.